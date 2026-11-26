Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes de partidos políticos firmaron el Pacto Nacional por una Política Libre de Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de garantizar que las candidatas puedan participar en las elecciones de 2027 en condiciones de igualdad y seguridad.

La firma se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un llamado a respetar los derechos políticos de las mujeres y evitar amenazas, hostigamiento y discriminación durante las campañas y el ejercicio de cargos públicos.

“Las desaparecen y las asesinan por hacer política”: INE

Durante el acto, la consejera electoral Carla Humphrey advirtió sobre la violencia que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.

“A las mujeres históricamente en nuestro México las desaparecen, las castigan, las humillan y las asesinan por hacer política”, Carla Humphrey, consejera electoral del INE

La consejera también señaló que han aumentado las quejas por violencia política contra las mujeres, de las cuales el 85% provienen de redes sociales.

Además, afirmó que casi todas las candidatas que participaron en el proceso electoral pasado sufrieron algún tipo de violencia.

INE busca garantizar elecciones seguras para las mujeres

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, explicó que el pacto busca garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos político-electorales y participen en la vida pública sin violencia.

“Para garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos político-electorales, participen en la vida pública y desempeñen sus cargos en condiciones de igualdad y libres de violencia”, Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE

Durante la firma, el organismo electoral llamó a los partidos políticos a respetar las aspiraciones y el trabajo de las mujeres que buscarán alguna candidatura en 2027.

Cruz advirtió que obtener una candidatura o un cargo público no es suficiente si persisten las amenazas, la discriminación y el hostigamiento que impiden ejercer esas funciones.

“El acceso a una candidatura o a un cargo público no es suficiente si persisten amenazas, discriminación, hostigamiento o prácticas que impidan ejercer las funciones para las cuales las mujeres han sido electas”, Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE

Amenazas y ataques también ocurren durante las campañas

Humphrey describió algunas de las agresiones que enfrentan las mujeres en la política, desde mensajes para intimidarlas hasta amenazas relacionadas con la pérdida de sus candidaturas.

También mencionó los comentarios sobre su apariencia física, su capacidad profesional o su papel como madres, utilizados para desacreditarlas durante las campañas.

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