Noticias de hoy 25 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

12 puntos contra machismo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó 12 compromisos dirigidos a los hombres para combatir el machismo, el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.

Desaparecidos en México

Entre el lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 2026 se registraron en México 236 casos de “personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas”.

Acusan a padre de Meghan

El padre de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, fue acusado por un gran jurado de California, en Estados Unidos, por dos cargos de posesión de pornografía infantil.

Crece comercio informal

Más 33 millones de personas trabajan en la informalidad en el país, 120 mil más que hace un año, reveló el Inegi.

Museo mexicano, el mejor del mundo

El Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México fue reconocido como el mejor del mundo.

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