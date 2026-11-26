Congreso del Edomex aprueba cambio para el “Paso de Cortés”. Foto: Cuarto/Pexels

El Congreso del Estado de México aprobó cambiar la denominación de “Paso de Cortés” por “Paso del Águila”, para identificar al paraje montañoso ubicado entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, en los municipios de Amecameca y Atlautla.

La propuesta fue impulsada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, y avalada por la LXII Legislatura mexiquense.

De acuerdo con el dictamen, la modificación busca recuperar referencias históricas de la región y fortalecer la identidad cultural y natural de este territorio, cuya superficie comprende 35.8615 kilómetros cuadrados.

¿Por qué cambiaron el nombre de Paso de Cortés a Paso del Águila?

La iniciativa plantea recuperar denominaciones históricas como Cuauhíchcac y Tlamacaxco. En particular, Cuauhíchcac, conocido antiguamente como el “Tajón del Águila”, es considerado un antecedente que vincula la historia del lugar con el nuevo nombre.

El Congreso mexiquense señaló que la denominación también busca reconocer la biodiversidad de la zona montañosa, especialmente las aves que habitan y sobrevuelan sus ecosistemas.

Con el nombre de “Paso del Águila” se pretende vincular la memoria histórica del paraje con la protección de su patrimonio natural y fomentar la conservación de las especies que encuentran ahí su hábitat.

¿Los libros de texto cambiarán el nombre de Paso de Cortés?

Sí. El decreto aprobado contempla exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que actualicen los planes y programas de estudio, libros de texto y materiales educativos que hagan referencia a este sitio.

También se establece que las autoridades competentes deberán armonizar las disposiciones jurídicas y administrativas, así como actualizar la nomenclatura y la señalética en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

La sustitución de las referencias se realizará de manera progresiva, por lo que el nombre de Paso del Águila deberá incorporarse en los documentos oficiales y materiales correspondientes.

¿El cambio modifica los límites territoriales del Estado de México?

No. El dictamen precisa que la nueva denominación no implica una modificación de los límites territoriales del Estado de México ni de los municipios de Amecameca y Atlautla.

Además, se solicitó comunicar el decreto al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y a los gobiernos de Puebla y Morelos, con el objetivo de unificar la denominación cartográfica y territorial del paraje.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.