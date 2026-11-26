Rastros de violencia en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos integrantes de la delincuencia organizada dejó un saldo preliminar de siete civiles armados abatidos y cuatro detenidos en la comunidad de Villa Doctor Gómez, conocida como El Limoncito, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, municipio que colinda con Michoacán.

De acuerdo con reportes oficiales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo terrestre y aéreo en esta zona cercana a la región de Tierra Caliente, con el objetivo de capturar a William Álvarez, alias el “Maníaco”, identificado como uno de los principales líderes de la organización criminal Los Reyes.

Operativo militar desata enfrentamiento en El Limoncito

Al llegar a la comunidad de Villa Doctor Gómez, conocida como El Limoncito, las fuerzas federales habrían sido recibidas a tiros por un grupo armado, lo que provocó un intercambio de disparos.

Como parte del despliegue de refuerzos, se movilizó un helicóptero Cougar y personal militar de la XV Zona Militar.

Los informes preliminares indican que el operativo comenzó después de una persecución que habría iniciado en el municipio michoacano de Los Reyes y se extendió hasta territorio jalisciense.

Tras controlar la agresión, las autoridades reportaron la muerte de siete presuntos integrantes del grupo armado y la detención de cuatro personas. Hasta el momento, no se reportan bajas entre los militares.

Aseguran fusiles, explosivos y vehículos

En el lugar del enfrentamiento, el personal militar aseguró 11 fusiles de asalto, una escopeta, explosivos artesanales y equipo táctico.

También fue localizada una camioneta Nissan Frontier gris con reporte de robo, presuntamente utilizada por el grupo delictivo.

Peritos y agentes ministeriales acudieron a la zona para procesar la escena y realizar las diligencias correspondientes, incluida la identificación de las personas fallecidas.

¿Qué pasó con el “Maníaco”?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si William Álvarez, también conocido como “Comandante Maniako”, se encuentra entre los cuatro detenidos, murió durante el enfrentamiento o logró escapar del operativo.

La franja fronteriza entre Jalisco y Michoacán permanece bajo vigilancia de corporaciones de seguridad de ambas entidades.

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