No hay gripe aviar en personas en León. Foto: Shutterstock

La Secretaría de Salud informó que las pruebas realizadas a personas que estuvieron expuestas a animales infectados con influenza aviar en el Zoológico de León dieron negativo al virus A(H5N1).

A pesar de que no se identificaron contagios entre los contactos analizados, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas en el recinto.

De acuerdo con un comunicado, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) notificó resultados preliminares negativos en las muestras procesadas.

El reporte se da después de que se identificara gripe aviar de alta patogenicidad en aves silvestres encontradas sin vida en el zoológico y, posteriormente, en mamíferos del recinto.

La situación también ocurre en un contexto de vigilancia internacional por la influenza aviar, luego de que Estados Unidos notificara cuatro nuevos casos humanos, uno de ellos mortal, relacionados con la exposición a ganado lechero infectado.

¿Cuántas personas dieron negativo a influenza aviar en el Zoológico de León?

La Secretaría de Salud informó que 26 muestras de personas que tuvieron contacto con animales del Zoológico de León fueron analizadas por el InDRE y ninguna presentó resultados positivos a influenza aviar A(H5N1).

Inicialmente, las autoridades identificaron a 29 personas que pudieron estar expuestas al virus, de las cuales 15 presentaban síntomas.

Sin embargo, posteriormente se precisó que tres personas asintomáticas ya no necesitaron que se les practicara una prueba, por lo que se procesaron 26 muestras.

El secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que continuará el seguimiento de las personas que tuvieron contacto con los animales, además del trabajo coordinado con las autoridades federales y municipales.

Hasta el momento, no se han confirmado contagios humanos relacionados con el brote del Zoológico de León.

¿Por qué cerraron el Zoológico de León por influenza aviar?

El origen de la alerta sanitaria fue la detección de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres migratorias encontradas sin vida en el lago central del Zoológico de León.

El pasado 16 de noviembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la presencia del virus después de analizar muestras recolectadas en el recinto.

Las autoridades precisaron que las aves afectadas no pertenecían a la colección del zoológico, sino que eran ejemplares silvestres que utilizaban el lago como espacio de alimentación y refugio.

En ese momento, Senasica informó que se habían implementado medidas para proteger a las más de 470 aves que forman parte de la colección del recinto.

Entre las acciones se encontraban:

Resguardo preventivo de las aves que circulaban libremente por el lago central

Desinfección diaria de rutas de tránsito y zonas donde fueron encontrados los ejemplares afectados

Aislamiento y manejo controlado de cualquier ave que presentara signos de enfermedad

Posteriormente, la situación sanitaria se complicó con la detección del virus en mamíferos del zoológico, entre ellos un tigrillo y un mono araña que murieron.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron el cierre temporal del recinto, que dejó de recibir visitantes como medida preventiva para proteger a trabajadores, visitantes y animales.

¿Cuál es la situación de la influenza aviar en Estados Unidos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantienen la vigilancia sobre los contagios humanos de influenza aviar en Estados Unidos.

En su alerta epidemiológica de este martes, la OPS informó que durante octubre y hasta el 14 de noviembre se notificaron cuatro casos humanos de influenza aviar A(H5) en ese país.

Los contagios se distribuyeron de la siguiente manera:

Washington: tres casos, incluido un fallecimiento

tres casos, incluido un fallecimiento Oregón: un caso

Los cuatro pacientes estuvieron relacionados epidemiológicamente con la exposición a ganado lechero infectado con influenza A(H5N1).

¿Qué se sabe de la muerte por influenza aviar en Washington?

De los tres casos registrados en Washington, dos personas presentaron síntomas leves, entre ellos molestias oculares y de las vías respiratorias superiores, por lo que no necesitaron hospitalización.

El tercer paciente desarrolló una enfermedad respiratoria grave, fue hospitalizado y falleció el 1 de noviembre de 2026.

Las pruebas adicionales identificaron el virus A(H5N1) en los tres pacientes, los análisis genéticos encontraron una alta similitud entre los virus detectados en las personas y los identificados previamente en el ganado lechero del estado.

En el caso de Oregón, el paciente presentó conjuntivitis el 10 de noviembre, no necesitó hospitalización, recibió tratamiento con oseltamivir y se encontraba en recuperación, según el reporte de la OPS.

Con estos cuatro contagios, Estados Unidos acumuló 76 infecciones humanas por gripe aviar A(H5) desde abril de 2022.

La OPS también señaló que, hasta el 18 de noviembre, no se había identificado transmisión de persona a persona en Estados Unidos.

¿Cuántos casos de gripe aviar en humanos se han registrado en México?

La OPS informó que entre enero de 2022 y el 14 de noviembre de 2026 se notificaron 82 infecciones humanas por influenza aviar A(H5) en cinco países de la región de las Américas:

Canadá

Chile

Ecuador

México

Estados Unidos

De ese total, 78 fueron provocadas por el virus A(H5N1), dos por A(H5N2), una por un virus A(H5) con neuraminidasa indeterminada y otra por A(H5N5).

Aunque México forma parte de los países que han reportado infecciones humanas por influenza aviar durante ese periodo, la alerta epidemiológica de la OPS no notificó nuevos casos humanos en territorio mexicano en su actualización de noviembre.

Por otra parte, el organismo internacional reportó que México registró cuatro detecciones de influenza aviar A(H5N1) en aves entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2026:

Dos casos en aves silvestres

Dos casos en aves domésticas

Estos registros corresponden a animales y no deben confundirse con contagios en personas.

En el caso del Zoológico de León, los resultados negativos de las muestras humanas representan un dato favorable, aunque las autoridades mantienen el seguimiento sanitario para evitar nuevos contagios.

¿Cómo se transmite la influenza aviar a los humanos?

La influenza aviar es una enfermedad infecciosa causada por virus de influenza tipo A que afecta principalmente a las aves, aunque algunos subtipos pueden infectar a mamíferos y seres humanos.

La transmisión a las personas puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, sus secreciones o superficies contaminadas, particularmente cuando existe exposición cercana y sin las medidas de protección adecuadas.

Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, molestias musculares y conjuntivitis, en algunos casos, la enfermedad puede evolucionar a complicaciones respiratorias graves.

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