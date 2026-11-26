Inés Gómez Mont, FGR actualiza el caso Foto: Getty

Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales este miércoles tras casi cuatro años lejos de su cuenta de Instagram y luego de abandonar Estados Unidos, con destino a España, país al que México ya solicitó su extradición, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La exconductora compartió una captura de pantalla de un mensaje que recibió del usuario “El Testigo Incómodo”, quien asegura haber creado un supuesto “Detector de Mentiras” para contrastar, mediante ChatGPT, la información que circula sobre ella con el contenido de su expediente judicial.

La exconductora es buscada por la justicia mexicana desde 2021 por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizada para desviar recursos públicos.

Gómez Mont también compartió en la descripción de la imagen un enlace al blog del usuario que le envió el mensaje.

La publicación superó los 3 mil “Me gusta” durante sus primeras cinco horas. Sin embargo, Inés Gómez Mont no realizó declaraciones propias sobre las acusaciones que enfrenta en México, su salida de Estados Unidos o su situación en España.

La última publicación visible de Inés Gómez Mont en Instagram, antes de su reaparición de este miércoles, correspondía al 27 de enero de 2023.

En aquella ocasión, la exconductora compartió una aclaración del periódico Reforma relacionada con información sobre su situación jurídica.

Desde entonces, transcurrieron casi tres años y 10 meses hasta que la presentadora volvió a compartir contenido en su perfil.

México solicita a España la extradición de Inés Gómez Mont

La reaparición de Inés Gómez Mont en redes sociales ocurrió dos días después de que abandonara Estados Unidos, donde permaneció bajo custodia de las autoridades migratorias desde el 30 de octubre de 2026.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), la exconductora aceptó salir voluntariamente del país el lunes 23 de noviembre.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum señaló a España como el destino de Gómez Mont, quien también cuenta con la nacionalidad española.

La mandataria confirmó que el Gobierno de México ya solicitó su extradición a las autoridades de ese país.

“Ya pedimos la orden de extradición a España también, ya la solicitamos”, declaró Sheinbaum.

La presidenta también anunció el envío de una nota diplomática a Estados Unidos y cuestionó el retiro de la ficha roja de Interpol que se había emitido para localizar a la exconductora.

¿Qué delitos se le imputan a Inés Gómez Mont en México?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por su probable participación en los siguientes delitos:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Defraudación fiscal equiparada

Las investigaciones de la Fiscalía están relacionadas con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos vinculados con servicios de seguridad del sistema penitenciario.

Además, la FGR le atribuye la presunta omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

La salida de Inés Gómez Mont de Estados Unidos y el retiro de la ficha roja de Interpol no cancelan las órdenes de aprehensión vigentes en México.