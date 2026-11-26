Eutanasia en México. Foto: Uno TV

Garantizar el acceso a los cuidados paliativos debe ser una prioridad antes de avanzar en una legislación sobre la eutanasia o muerte asistida en México, señalaron especialistas de la salud durante el foro “Más allá del dolor. Derecho a los Cuidados Paliativos en México”.

Durante el encuentro, la doctora Mónica Osio sostuvo que el Gobierno debe garantizar los recursos necesarios para que los pacientes con enfermedades en etapa terminal reciban atención adecuada en instituciones públicas y privadas hasta el final de su vida.

La especialista consideró que, antes de discutir una ley sobre muerte digna o suicidio asistido, es necesario cumplir con el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos y aliviar su sufrimiento.

“Por eso hablamos de que el cuidado paliativo es la única forma de dar un respeto absoluto a la dignidad humana, es la única manera de aliviar de forma integral el sufrimiento y respetar la autonomía del paciente”, expresó.

Pacientes no quieren morir, quieren dejar de sufrir

Osio también explicó que, desde su experiencia como médica y activista, muchos pacientes en etapa terminal no necesariamente desean morir, sino que buscan evitar el dolor y las condiciones que acompañan el proceso de una enfermedad.

“La mayoría de los pacientes que a lo largo de mi trayectoria como médico activista me ha tocado atender no quiere morir, lo que no quieren es sufrir. Tienen miedo al abandono, tienen miedo al proceso, tienen miedo a ser una carga para su familia, tienen miedo a convertirse en un problema social”, señaló.

En ese sentido, durante el foro se destacó que los cuidados paliativos buscan atender de manera integral las necesidades de los pacientes y respetar su vida, sin acelerar el proceso natural de la muerte.

¿Qué pasaría con los médicos ante una posible legalización de la eutanasia?

Por su parte, la doctora Sara Villanueva Sáenz planteó que la discusión sobre la muerte asistida también debe considerar las responsabilidades del personal médico y de enfermería, así como el ejercicio de la objeción de conciencia.

La especialista cuestionó quién tendría a su cargo la realización de estos procedimientos en caso de que se despenalizara la eutanasia.

“En un caso de que se autorizara la eutanasia, se despenalizara la conducta, ¿quién va a realizar la conducta? ¿El médico o el médico va a ordenar al enfermero que haga la eutanasia?”, cuestionó.

PAN señala que el Congreso de CDMX no puede legislar sobre eutanasia

En el ámbito legislativo, el diputado del PAN, Diego Garrido, afirmó que el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para legislar sobre la eutanasia, por lo que consideró que primero tendrían que revisarse y reformarse disposiciones de la Ley General de Salud.

El legislador destacó que se trata de un debate que involucra derechos y decisiones fundamentales.

“No es un tema menor, estamos hablando de dignidad, de libertades, estamos hablando de la vida”, expresó.

Garrido también llamó a escuchar a especialistas antes de avanzar en cualquier propuesta legislativa relacionada con la muerte asistida.

El foro abrió así un espacio de discusión sobre los cuidados paliativos, la autonomía de los pacientes, la dignidad humana y los alcances legales y médicos de una posible regulación de la eutanasia en México.

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