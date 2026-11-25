El exboxeador reconoció el talento deportivo del país. Foto: AFP

Julio César Chávez recibió el Premio Leyenda 2026 durante la tercera edición de los Victory Prize 2026 México, durante este martes 24 de noviembre.

“El Gran Campeón Mexicano” encabezó la entrega de galardones en la Ciudad de México donde, además de recibir la máxima distinción de la noche, agradeció este homenaje.

Asimismo, destacó que nunca se ha considerado el mejor peleador mexicano en la historia, sin embargo, así es reconocido por la gente.

También mencionó que nuestro país es una “cuna de grandes campeones mundiales” y aprovechó para felicitar al resto de los ganadores de la velada.

“Nunca me he considerado el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Yo no lo digo, lo dicen ustedes, lo dicen la gente, lo dicen los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes como yo, que soy el mejor, entonces pues me lo voy a creer por este día. Pero la verdad México somos una cuna de grandes campeones mundiales, así que felicidades a todos los que reciben su premio y a los que no, sigan buscando sus sueños, porque los sueños se hacen realidad a base de dedicación, de esfuerzo y de mucho trabajo” Julio César Chávez

Julio César Chávez se suma a Hugo Sánchez y Lorena Ochoa

Con esto, Julio César Chávez se incorporó a una lista de figuras que han recibido el Premio Leyenda en los Victory Prize. En 2024, la distinción fue para Hugo Sánchez y, un año después, la obtuvo Lorena Ochoa.

Con el reconocimiento al exboxeador, la organización volvió a destacar a una figura cuya trayectoria dejó huella en el deporte mexicano.

Sin embargo, la tercera edición de la gala también puso atención en atletas que comienzan a abrirse camino y en quienes han conseguido destacar en distintas disciplinas.

Los nuevos talentos también tienen su lugar en los Victory Prize

Gilberto Mora fue elegido Promesa del Año, mientras que ocho deportistas recibieron el reconocimiento Nueva Generación: Rut Páez, Zyanya Parra, Jorge Nieblas, Ian Nava, Fernanda García, Alan Cano, Citlalli Reyes y José Emilio Rodríguez.

Otro de los nombres que llamó la atención fue Tony Gastélum, ganador de Descubrimiento del Año, quien representó a México en el Campeonato Mundial de Calistenia realizado en las pirámides de Egipto.

Isaac del Toro también estuvo entre los deportistas reconocidos por sus actuaciones y obtuvo el premio Ídolo Deportivo del Año, mientras que Kenia Lechuga fue distinguida con la Hazaña del Año. Por su parte, Zaid Pérez recibió el galardón Historia Deportiva.

Futbol mexicano y otras disciplinas destacan entre los ganadores

El futbol tuvo presencia en distintos momentos de la premiación. La Selección Mexicana varonil obtuvo el reconocimiento Conversación del Año, mientras que el representativo sub-20 fue elegido Regreso del Año, así como en el ámbito de clubes, América Femenil recibió el premio Equipo del Año.

Los Victory Prize también reconocieron el trabajo que se realiza fuera de las competencias. Edmundo Alpízar fue elegido Entrenador del Año y tres organismos compartieron el galardón Impulso Deportivo: World Archery México, Aquatics México y la Federación de Artes Marciales Mixtas.

Finalmente, Miguel, el “Piojo”, Herrera recibió el reconocimiento Impacto de Marca, mientras que Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez fue distinguido en la categoría Influencia Digital.

Lista de ganadores de los Victory Prize 2026

Premio Leyenda: Julio César Chávez

Ídolo Deportivo del Año: Isaac del Toro

Conversación del Año: Selección mexicana varonil

Hazaña del Año: Kenia Lechuga

Historia Deportiva: Zaid Pérez

Regreso del Año: Selección mexicana varonil sub-20

Impacto de Marca: Miguel “Piojo” Herrera

Impulso Deportivo: World Archery México, Aquatics México y Federación de Artes Marciales Mixtas

Promesa del Año: Gilberto Mora

Descubrimiento del Año: Tony Gastélum

Equipo del Año: América Femenil

Entrenador del Año: Edmundo Alpízar

Influencia Digital: Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez

Nueva Generación: Rut Páez, Zyanya Parra, Jorge Nieblas, Ian Nava, Fernanda García, Alan Cano, Citlalli Reyes y José Emilio Rodríguez

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.