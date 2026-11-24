Copa América 2028 en Estados Unidos. Foto: AFP

La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos y contará con la participación de seis selecciones de la Concacaf, además de los 10 representativos de Conmebol. El anuncio lo hicieron las dos confederaciones.

De acuerdo con el anuncio, la edición número 49 de la competencia se jugará del 9 de junio al 9 de julio de 2028 y reunirá a 16 selecciones nacionales.

Estados Unidos volverá a recibir el campeonato continental, luego de organizar las ediciones de 2016 y 2024.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo! pic.twitter.com/gvG2UR6qDQ — Alejandro Domínguez (@agdws) November 24, 2026

¿Cómo se clasificarán las seis selecciones de Concacaf a la Copa América 2028?

Uno de los puntos más importantes del anuncio es el regreso de las selecciones de la Concacaf a la competencia sudamericana.

Los seis representantes de la región conseguirán su boleto por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de ese año.

Concacaf and CONMEBOL to co-host CONMEBOL Copa América 2028 in the United States 🇺🇸



Six Concacaf teams will participate, all qualifying through the 2027 Gold Cup 🏆



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De esta manera, las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tendrán la oportunidad de competir por un lugar en el torneo mediante sus resultados en la competencia regional.

La Selección Mexicana podrá buscar uno de esos seis boletos, por lo que su desempeño en la Copa Oro de 2027 será importante para intentar regresar a la Copa América.

Estados Unidos será sede por tercera ocasión

La Copa América volverá a disputarse en territorio estadounidense por tercera ocasión en su historia.

La primera vez fue en 2016, cuando se organizó la edición Centenario, en aquella competencia participaron selecciones de Conmebol y Concacaf, y Chile se quedó con el campeonato tras vencer a Argentina en la tanda de penales.

Posteriormente, Estados Unidos recibió la edición de 2024, en la que Argentina conquistó el título al derrotar 1-0 a Colombia en la final, disputada en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ahora, el país norteamericano volverá a albergar el certamen en 2028, con Argentina como vigente campeona.

Por el momento, la Conmebol y la Concacaf informaron que las ciudades anfitrionas, los estadios y el calendario de partidos se darán a conocer más adelante.

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