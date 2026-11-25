Los fans del cantante podrán recordarlo. Foto: AFP

Freddie Mercury llegará a la pantalla grande con un ciclo de cinco películas gratuitas en el Centro Cultural Futurama, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Las proyecciones comenzaron el 23 de noviembre y continuarán hasta el viernes 27.

Las cintas proyectaras, contarán con dos funciones diarias para recordar al vocalista de la banda británica.

¿Qué películas de Freddie Mercury y Queen proyectarán gratis?

El programa, titulado “Recordando a Freddie Mercury”, reúne tres conciertos de Queen y dos documentales que existen sobre la trayectoria del cantante, la programación coincide con el aniversario de su muerte, ocurrida el 24 de noviembre de 1991, cuando tenía 45 años.

El ciclo contempla cinco producciones que recorren distintas etapas de Queen y la carrera de su vocalista, desde sus presentaciones en vivo durante la década de 1970 hasta los documentales que revisan su historia.

La cartelera para los próximos días es la siguiente:

25 de noviembre: Queen: Live at the Bowl (1982). Grabación de un concierto de la agrupación con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon

Grabación de un concierto de la agrupación con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon 26 de noviembre: Freddie Mercury: The Great Pretender (2012). Documental dirigido por Rhys Thomas, con una duración de 85 minutos, que aborda la carrera solista del cantante y sus proyectos fuera de Queen

Documental dirigido por Rhys Thomas, con una duración de 85 minutos, que aborda la carrera solista del cantante y sus proyectos fuera de Queen 27 de noviembre: Queen: Days of Our Lives (2011). Producción documental dirigida por Matt O’Casey, de 89 minutos, que revisa la historia de la banda mediante archivos y testimonios de sus integrantes

Las tres películas anteriores del ciclo fueron “Queen: Live at the Rainbow” (1974), proyectada el 23 de noviembre, y “Queen: A Night at the Odeon” (1975), exhibida el 24 de noviembre.

¿A qué hora son las funciones y dónde ver las películas gratis?

Todas las proyecciones del ciclo “Recordando a Freddie Mercury” tienen dos horarios: a las 12:00 y a las 17:00 horas; cabe destacar que la entrada es libre para el público.

La sede es el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. Quienes quieran asistir todavía pueden acudir a las funciones programadas para el 25, 26 y 27 de noviembre.

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