Checo Pérez renueva con Cadillac hasta 2029 antes del GP de México

Checo Pérez renueva con Cadillac Foto: Cuartoscuro

Checo Pérez renovó con Cadillac hasta 2029, así lo dio a conocer la propia escudería a través de sus redes oficiales este 28 de octubre, un par de días antes de iniciar el Gran Premio de México.

“Sergio Pérez ha estado con nosotros desde el primer día. Ahora se queda para lo que venga, comprometiéndose con el equipo Cadillac Formula 1 al menos hasta 2029. Juntos, seguimos construyendo”, se puede leer en la página oficial.

Checo Perez, extended. pic.twitter.com/lmrHE2lGpb — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Proyecto de Cadillac continúa con Checo

El anuncio de la renovación de Checo por varios años más en la escudería Cadillac llega en el marco de su celebración por los 300 GP y a días de llevarse a cabo el Gran Premio de México.

“Unirme al equipo Cadillac Formula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo”, mencionó Checo.

Continúa diciendo su compromiso con construir un equipo de F1 desde cero: “Requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Todavía tenemos mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido durante los próximos tres años”.

Por su parte, Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac Formula 1, celebró la permanencia de Checo en el proyecto.

“Nos brinda la continuidad y el compromiso necesarios para consolidar la sólida base establecida en nuestro primer año. Juntos, nos enfocamos en la siguiente etapa de nuestro camino, impulsando al equipo y escalando posiciones en la parrilla”, puntualizó.

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