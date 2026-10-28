Ernesto Chavana pide disculpas tras patear dron que golpeó a la modelo Isabella Rojas; así quedó su rostro

El conductor deslindó al programa. Foto: Getyyimages

El conductor Ernesto Chavana ofreció disculpas luego de patear un dron que terminó golpeando en el rostro a la modelo Isabella Rojas, durante el programa “Es Show”, de Multimedios, este martes en Monterrey, Nuevo León.

Tras el accidente, comenzaron a circular imágenes de cómo quedó el rostro de Isabella Rojas después del impacto, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.

En las imágenes del incidente se observa cómo el labio de Isabella Rojas se hinchó y se abrió tras recibir el impacto, lo que provocó que la sangre manchara parte de su dentadura. Después del golpe, una de sus compañeras se acercó para revisarla y señaló que presentaba una “laceración”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de la modelo colombiana. Ni Isabella Rojas ni Ernesto Chavana o el programa han difundido información adicional sobre la evolución de la lesión.

📍 Así quedó la modelo ISABELLA ROJAS, “La colombiana”, luego de que CHAVANA pateara un dron que terminó g0/p3and0l@ en la cara durante un programa en vivo en Monterrey. ‼️😳 pic.twitter.com/sXpSlglWdo — Ronald Gómez 🧭⌛️ (@Rongom39) October 27, 2026

En redes sociales, algunos usuarios expresaron preocupación por las posibles consecuencias del impacto y plantearon dudas sobre si pudo afectar otras zonas del rostro, como los ojos y las mejillas. En este mismo espacio, varios internautas han mostrado su apoyo a Rojas pidiéndole que denuncie la agresión.

Ernesto Chavana ofrece disculpas tras el incidente

Esperemos los directivos de @multimediostv tome cartas en el asunto y saque a este señor de su programación.

Lo que hizo fue inaceptable.



Chavana representa a los conductores de la TV de los 90s que tanto aborrecemos hoy. pic.twitter.com/TcVUiY6S2T — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) October 28, 2026

Después de lo ocurrido durante la transmisión de “Es Show”, Ernesto Chavana ofreció disculpas por el incidente en el que Isabella Rojas recibió el golpe del dron. Declaró que esta consciente de lo que hizo, asimismo, dijo que él es el único culpable del incidente, deslindando a la empresa de las lesiones que recibió la modelo, “no hay ningún otro culpable más que yo”.

“Estoy consciente del error que cometí ayer en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa. Ofrecí disculpas a Isabella al aire y yo me hice por completo responsable, deslinde al canal…. si hay algo que pagar lo tendré que pagar; lo primero que me preocupó fue el estado de mi compañera que recibió el impacto de este dron en su rostro, por fortuna no pasó a mayores”. Ernesto Chavana

Posteriormente comentó que el daño que recibió Isabella era menor y que ella había aceptado las disculpas, por lo que se siente bien con esa parte. Finalmente declaró que no hablará más del tema y que mañana jueves, 29 de octubre verá a los directivos del programa para hablar del accidente.

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