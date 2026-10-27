Checo Pérez celebra sus 300 GPs de Fórmula 1: revela los 3 momentos favoritos de su carrera

Checo Pérez celebrará en México sus 300 GPs en la F1 | Foto: Alejandra Suárez

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la escudería Cadillac, se presentó este martes 27 de octubre en conferencia de prensa desde Plaza Carso, Ciudad de México (CDMX), en donde reveló cuáles han sido los tres mejores momentos de su exitosa carrera en Fórmula 1 (F1).

El Gran Premio de México 2026 será especial para el apodado “Rey de las Calles”, pues celebrará 300 grandes premios a lo largo de su carrera como piloto de la Fórmula 1. Además, será su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez tras una temporada sin actividad.

"SÚPER ESPECIAL, una locura poder celebrar mis 300 premios en casa"😌@SChecoPerez, listo para hacer historia este fin de semana en la #F1ESTA pic.twitter.com/9DinHR0aeB — Claro Sports (@ClaroSports) October 27, 2026

“Estoy feliz”: Checo Pérez ante sus 300 Grandes Premios

Checo Pérez se reconoció feliz y emocionado por regresar a la CDMX para cumplir la hazaña de correr 300 carreras del “Gran Circo“, hazaña que solo seis pilotos más han conseguido.

“Estoy feliz, estoy seguro de que va a ser un gran fin de semana. 300 grandes premios en la Fórmula 1 es una locura”. Checo Pérez

El mexicano también agradeció a la Escudería Telmex por ser parte de importante de su carrera. “Sin ellos, no estaría cumpliendo 300 grandes premios“, dijo.

El piloto mexicano de Cadillac también reconoció que el público fue lo que más extrañaba de correr en la Ciudad de México, pues estuvo un año fuera de las pistas antes de tomar su nuevo reto en la Fórmula 1.

“Los extrañe muchísimo, ellos son una parte fundamental de que haya regresado a la Fórmula 1“, dijo el mexicano.

Los 3 momentos favoritos de Checo Pérez en su carrera

En la conferencia de prensa Checo confesó cuáles son los tres momentos favoritos de su carrera en la Fórmula 1, incluyendo la primera vez que se subió al podio en el GP de México.

Su primer podio en la CDMX Su primera victoria en la F1 Ganar en el GP de Mónaco

Checo Pérez llega a 300 GPs en la Fórmula 1 | Foto: Alejandra Suárez

Por otro lado, le envió un mensaje al Checo Pérez más joven que aún no llegaba a la categoría máxima del automovilismo mundial, recordando el esfuerzo que hizo desde pequeño para cumplir sus sueños.

“Le diría que tiene todos mis respetos. Independientemente del camino que lleve, si no lo consigue en la F1, de todos modos llegará muy lejos. Con esa mentalidad iba a llegar muy lejos como piloto o como cualquier otra cosa“, expresó.

Checo Pérez presenta su casco para el GP de México 2026

Fiel a su tradición, Checo Pérez presentó el casco edición especial que usará durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, destacando un diseño blanco y sobrio.

“Aquí trae todos los detalles de mi GP 300. Muy mexicano como siempre, ya he tenido cascos bonitos, pero este es el que más me ha gustado”. Checo Pérez

Detalles del casco de Checo Pérez para el GP de México 2026. Foto: Alejandra Suárez

“Llegamos a un gran diseño que representa nuestra cultura“, dijo, y aseguró que le pone especial atención al casco que usa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vuelve la mentalidad ganadora a la CDMX

Sergio Pérez grabó una serie de cursos para apoyar a los aficionados, en donde retrató la mentalidad que lo ha caracterizado durante toda su carrera, desde el inicio hasta llegar a la Fórmula 1.

“Todos hemos estado parados en el camino sin saber a dónde ir, así que preparamos un curso al que le dediqué muchas horas para que la gente tenga un apoyo”. Checo Pérez

Fiel a su estilo, Checo dio consejos a la gente para controlar el volante de su propia vida: “Tomar las decisiones es lo más importante“.

Y aseguró que su mentalidad es poder retirarse en su mejor momento, y no cuando su carrera vaya en picada. “Creo que es tan importante el inicio como el cierre, por eso es tan importante para mí cerrar bien“, señaló.

Checo Pérez apunta a un mejor 2027, pero disfruta su actualidad

En conferencia de prensa, el tapatío aseguró que la mitad del próximo año comenzará una mejor etapa para Cadillac, equipo que ha reclutado joven talento para comenzar a cosechar puntos en el “Gran Circo“.

Sin embargo, reconoció que ha disfrutado su regreso a las pistas a pesar de los retos que conlleva la primera temporada de un equipo naciente; además, recalcó que se encuentra en la última etapa de su carrera.

“Lo he estado disfrutando muchísimo, me costó regresar por mis hijos. Lo estoy disfrutando con ellos. El compromiso es mucho, soy consciente de que quiero cerrar la última etapa de mi carrera con todo“, dijo.

Este es el primer GP de México para Checo Pérez desde 2024 y el año pasado lo vivió desde casa, por lo que admitió extrañar al público, aunque pudo tener una nueva perspectiva del gran premio mexicano.

“Sí costaba trabajo verlo desde casa por todo lo que significa, pero también es increíble ver a mi país de esa manera“, remató.

¿Cuál es el mayor reto de Checo Pérez?

Sergio “Checo” Pérez aseguró que el mayor desafío en la última etapa de su carrera dentro de la Fórmula 1 es llevar adelante a Cadillac, equipo al que defiende desde la presente temporada en el “Gran Circo”.

“Ese es mi gran objetivo, llevar a Cadillac hacia adelante. Quiero ver hasta dónde podemos llegar”. Checo Pérez

Además, reconoció que cuando cuelgue el casco y se retire, tiene una vida por delante. “Nosotros acabamos jóvenes, así que no creo enfocarme en la organización de las carreras y cuando acabe mi carrera, acabará por completo la parte del motor y me dedicaré a otras cosas“.

Por el momento, el objetivo del piloto tapatío es seguir en Cadillac durante todo el tiempo que sea posible.

🚨QUIERE SEGUIR EN @Cadillac_F1 🚨@SChecoPerez habla sobre su futuro en la F1 pic.twitter.com/FsrygPd0K9 — Claro Sports (@ClaroSports) October 27, 2026

Sin embargo, Pérez no olvida a Red Bull, equipo con el que logró dos campeonatos de constructores y un subcampeonato de pilotos. “Ellos transformaron mi carrera“, remató.

Conoce el resto de la agenda de Checo Pérez en México

La conferencia de prensa desde Plaza Carso marcó el inicio de la agenda de Checo Pérez en la Ciudad de México, en el marco del GP de la Ciudad de México 2026, en donde buscará conseguir puntos para Cadillac.

Miércoles 28 de octubre: Show Run en Paseo de la Reforma

La actividad principal de Checo antes del Gran Premio será el Show Run organizado por Cadillac Formula 1 Team y los responsables del GP de México, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

La exhibición comenzará a las 10:00 horas del miércoles 28 de octubre en Paseo de la Reforma.

El recorrido anunciado irá de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia, donde los aficionados podrán observar al mexicano al volante de un monoplaza de Fórmula 1.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

El evento también marcará la primera aparición de Cadillac en suelo mexicano durante su temporada de debut en la máxima categoría del automovilismo.

Además, la exhibición tendrá un significado especial para Pérez, pues forma parte de la celebración por sus 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.

El Show Run será abierto al público y se anunció una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Desde el Paddock.

Jueves 29 de octubre: Pit Walk México GP

El Pit Lane Walk del México GP es una actividad en la que los aficionados pueden caminar por el pit lane, el carril de los pits del Autódromo Hermanos Rodríguez, para ver de cerca los garajes de las escuderías y parte del trabajo que realizan los equipos antes de la carrera.

Durante el recorrido, los asistentes pueden observar los monoplazas y el trabajo de los mecánicos.

En algunas ocasiones también pueden ver a pilotos o integrantes de los equipos, aunque no está garantizado que Checo Pérez esté presente.

Viernes 30 de octubre: primeras prácticas del GP de México

El viernes comenzará la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Checo Pérez participará en las sesiones del Gran Premio como piloto de Cadillac.

La primera práctica libre de Fórmula 1 está programada de las 12:30 a las 13:30 horas, mientras que la segunda se realizará de las 16:00 a las 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre: última práctica y clasificación

El sábado, los pilotos tendrán una última sesión de entrenamientos de las 11:30 a las 12:30 horas.

Posteriormente, a las 15:00 horas, comenzará la clasificación, que definirá las posiciones de salida para la carrera del domingo.

Domingo 1 de noviembre: carrera del Gran Premio de México

El fin de semana concluirá con el Gran Premio de la Ciudad de México, cuya salida está programada para las 14:00 horas.

Checo Pérez regresará a la carrera de casa después de ausentarse de la edición de 2025, esta vez lo hará con Cadillac, la escudería estadounidense con la que compite en la temporada 2026.

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