Voto hondureño: los cinco estados de EE. UU. donde puede inclinar la balanza

Los hondureños son una parte estratégica del electorado latino. Foto: Geminis

Los hondureños naturalizados son una parte pequeña, pero estratégica del electorado latino en Estados Unidos. Según el último censo de votantes naturalizados citado por la plataforma Pew Research Center, al menos 193 mil 448 hondureños están habilitados para votar.

Su peso real no está solo en el número total, sino en dónde se concentran. Texas, Florida, California, Nueva York y Carolina del Norte reúnen gran parte de la población de origen hondureño, estados donde la competencia electoral puede definirse por márgenes estrechos.

¿Por qué el voto hondureño puede ser estratégico?

Aunque 193 mil 448 votantes son una fracción del electorado nacional, su influencia puede crecer en distritos, condados y contiendas estatales donde la comunidad está concentrada.

El voto hondureño también forma parte de un electorado latino en expansión. Según proyecciones del Pew Research Center, 39 millones de hispanos estarán habilitados para votar en 2026, equivalentes al 16% del electorado estadounidense.

Esa cifra supone un aumento de 5.2 millones de votantes elegibles respecto a las elecciones intermedias de 2022. Más de la mitad de ese crecimiento provino de la población hispana.

¿Qué parte del voto latino son ciudadanos naturalizados?

El 23% de los votantes hispanos habilitados para participar en elecciones estadounidenses son ciudadanos naturalizados, mientras que el 77% nació en Estados Unidos, según un análisis de Pew basado en datos de 2024.

Eso significa que una parte importante del electorado latino está integrada por inmigrantes que completaron el proceso para obtener la ciudadanía. En total, alrededor de 25 millones de personas en el país son ciudadanos naturalizados con derecho a votar.

Dentro de ese grupo, los hispanos representan el 33.2% de los votantes naturalizados elegibles en Estados Unidos.

¿Dónde se concentran los hondureños en Estados Unidos?

Texas es el principal estado de residencia de la población de origen hondureño, con el 20% del total, según un perfil demográfico de Pew Research Center con datos de 2021.

Le siguen Florida, con el 14%; California, con el 10%; Nueva York, con el 8%; y Carolina del Norte, con el 5%.

¿Qué peso tiene el voto latino en 2026?

Los hispanos son el segundo grupo más numeroso del electorado estadounidense.

California, Texas, Florida y Nueva York figuran entre los estados con más votantes latinos elegibles. California lidera con 8.7 millones; Texas tiene 6.7 millones; Florida, 3.8 millones; y Nueva York, 2.2 millones.

En California y Texas, los hispanos representan el 33% y el 32% del electorado elegible, respectivamente.

¿Qué deben revisar los votantes hondureños?

Los hondureños naturalizados que quieren participar deben confirmar que están registrados para votar y revisar su centro de votación antes del 3 de noviembre. El registro y las reglas pueden variar según el estado y el condado.

También conviene revisar las fechas de votación anticipada, los requisitos de identificación y las opciones de voto por correo en el portal electoral de cada estado. La participación, no solo la elegibilidad, determina el peso real de la comunidad hondureña en las elecciones.

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