GP de México 2026: fechas, horarios y guía para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Todos los detalles del GP de México. Foto: AFP

La Fórmula 1 regresa a la Ciudad de México con el Gran Premio de México 2026, una edición que tendrá entre sus principales atractivos el regreso de Sergio “Checo” Pérez al circuito capitalino, ahora como piloto de Cadillac.

La actividad se desarrollará durante tres días, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los aficionados podrán disfrutar de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, además de las categorías de soporte que forman parte del programa del evento.

Antes del inicio del fin de semana de Fórmula 1, Checo Pérez también participará en una exhibición sobre Paseo de la Reforma, programada para el miércoles 28 de octubre.

¿Cuándo es el GP de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará el domingo 1 de noviembre, aunque las actividades en pista comenzarán desde el viernes 30 de octubre.

De acuerdo con el calendario oficial del evento, estos son los horarios de las principales sesiones de Fórmula 1, en tiempo del centro de México:

Viernes 30 de octubre: primera práctica, de 12:30 a 13:30 horas.

primera práctica, de 12:30 a 13:30 horas. Viernes 30 de octubre: segunda práctica, de 16:00 a 17:00 horas.

segunda práctica, de 16:00 a 17:00 horas. Sábado 31 de octubre: tercera práctica, de 11:30 a 12:30 horas.

tercera práctica, de 11:30 a 12:30 horas. Sábado 31 de octubre: clasificación, de 15:00 a 16:00 horas.

clasificación, de 15:00 a 16:00 horas. Domingo 1 de noviembre: carrera, a las 14:00 horas.

La clasificación del sábado definirá el orden de salida de los pilotos para la carrera del domingo, programada a 71 vueltas.

El programa del fin de semana también contempla actividades de otras categorías, por lo que los asistentes podrán encontrar sesiones en pista desde la mañana.

¿Cuándo será el Show Run de Checo Pérez en CDMX?

Antes de la carrera, Sergio “Checo” Pérez tendrá una exhibición en Paseo de la Reforma el miércoles 28 de octubre, a partir de las 10:00 horas.

El recorrido anunciado contempla la zona de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. La actividad forma parte de los eventos previos al Gran Premio y marcará el regreso del piloto mexicano ante sus seguidores en la capital del país.

Pérez afrontará el fin de semana como piloto de Cadillac, escudería con la que participa en la temporada 2026 de Fórmula 1.

Quienes tengan previsto acudir a la exhibición deben mantenerse atentos a los anuncios de las autoridades capitalinas y de los organizadores sobre los accesos, las restricciones de circulación y los detalles de movilidad.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Para quienes asistirán al GP de México 2026, una de las recomendaciones es planear el traslado con anticipación y revisar qué entrada corresponde a su boleto.

El recinto se encuentra en la alcaldía Iztacalco, en la zona oriente de la Ciudad de México. Entre las alternativas de transporte público se encuentran las siguientes:

Metro

La Línea 9 del Metro es una de las opciones para acercarse al circuito. Las estaciones recomendadas son:

Velódromo

Ciudad Deportiva

Puebla

La estación más conveniente dependerá de la tribuna o puerta de acceso indicada en el boleto.

Metrobús

Otra alternativa es la Línea 2 del Metrobús, que cuenta con las estaciones UPIICSA y El Rodeo como opciones recomendadas para llegar a la zona del evento.

Antes de salir, conviene revisar el recorrido y la ubicación de la entrada asignada, pues caminar desde una estación hasta el acceso equivocado puede incrementar el tiempo de traslado.

Trolebús

La Línea 2 del Trolebús, que conecta Chapultepec con Velódromo, también permite acercarse al circuito.

Entre las paradas recomendadas para el evento se encuentran avenida Río Churubusco, Ciudad Deportiva, Puerta 8 y Puebla.

Ticket2Ride

Los asistentes también pueden considerar Ticket2Ride, un servicio de transporte de ida y vuelta con puntos de salida en distintos lugares de la Ciudad de México y el Estado de México.

Entre los puntos anunciados para esta edición están en el Auditorio Nacional, Condesa, Reforma 222, Plaza Carso, Santa Fe, Perisur, Lindavista, Coapa, Interlomas y Mundo E, entre otros.

El servicio se adquiere por separado del boleto de acceso al Gran Premio y tiene un costo de 350 pesos.

También hay camiones especiales sin costo alguno que recorren por un carril confinado el Autódromo Hermanos Rodríguez por el exterior, estos sólo sirven para trasladarte más fácil de una puerta a otra, y se te pedirá el boleto para acceder.

Cada parada cuenta con una letra especial, y los puedes identificar por su cartel azul en el parabrisas, estos operan en un horario de 7:00 a 20:00 horas.

¿Habrá cierres viales por el GP de México 2026?

La llegada de miles de aficionados al Autódromo Hermanos Rodríguez puede incrementar el tránsito en las vialidades de la zona durante el fin de semana.

Sin embargo, hasta este 26 de octubre, no se cuenta con un listado oficial actualizado que permita confirmar qué calles tendrán cierres totales, restricciones parciales y horarios específicos durante el Gran Premio de México 2026.

Recomendaciones para asistir al GP de México

Para disfrutar el fin de semana de Fórmula 1 sin contratiempos, toma en cuenta estas recomendaciones:

Revisa los horarios de las sesiones que deseas presenciar

Consulta la puerta de acceso que corresponde a tu boleto

Planea tu ruta y considera los tiempos de traslado

Prioriza el transporte público si te resulta conveniente

Verifica las condiciones de Ticket2Ride si planeas utilizarlo

Consulta los avisos oficiales sobre cierres y alternativas viales

Revisa las indicaciones de acceso y los objetos permitidos por el organizador

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