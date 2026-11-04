El Almería, vinculado a Cristiano Ronaldo, destinará la taquilla de su partido contra Tenerife a la familia de Jesús de Miguel

El club destacó su intención de apoyar a la familia del futbolista. Foto: AFP

El Almería, equipo del que Cristiano Ronaldo es copropietario con un 25% de las acciones, destinará el total de la venta de boletos de su partido contra el CD Tenerife para apoyar a la familia de Jesús de Miguel, futbolista fallecido el martes pasado.

A través de un comunicado compartido este miércoles en sus cuentas oficiales de redes sociales, el club dio a conocer esta decisión para el encuentro correspondiente a la jornada 34.

“Somos plenamente conscientes de que nada puede compensar jamás la pérdida de un ser querido, y de que ningún apoyo, ya sea económico o emocional, puede aliviar el dolor que supone una tragedia de este tipo”, mencionó el documento.

Cabe mencionar que dicha iniciativa fue propuesta por el presidente del UD Almería, Mohammed Al Khereiji.

“No obstante, creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego, y que la compasión, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles se encuentran entre los valores más importantes que unen a la familia del fútbol”, resaltó el comunicado.

Asimismo, el club, que milita en la Segunda División de España, hizo una invitación a la familia del futbolista del Tenerife para que asista al encuentro, “si sus circunstancias lo permiten, como gesto de nuestro sincero apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles”.

COMUNICADO OFICIAL | La UD Almería muestra su apoyo a la familia de Jesús de Miguel. pic.twitter.com/vkcqaptXBX — UD Almería (@U_D_Almeria) November 4, 2026

¿Qué se sabe de la muerte de Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en la compensación del juego de este lunes, según la agencia Europa Press.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del tiempo agregado, cuando el delantero recibió un rodillazo de Jesús Owono, portero visitante, quien fue expulsado con la tarjeta roja directa al minuto 97.

Perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias médicas presentes en el estadio.

El jugador ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en donde se encontraba “estable, dentro de la gravedad“, según anunció el club español en un comunicado este lunes.

Sin embargo, a las 02:31 horas (tiempo del centro de México), el propio club de la segunda división española confirmó la muerte de Jesús de Miguel.

Portero del Andorra rompe el silencio tras muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, portero del Andorra, expresó su pesar por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que “están siendo los días más difíciles” de su vida.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían”, destacó en un comunicado.

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Según la información que se ha proporcionado, las autoridades comenzaron las investigaciones para así poder reconstruir las circunstancias en las que se originó el impacto y poder establecer su relación con la muerte del jugador.

Cabe mencionar que el hecho de que se abra una investigación no significa que se acuse de algún delito a Owono o que tenga una responsabilidad penal.

Los resultados de estos análisis determinarán cómo se originó la acción de juego, cuál fue el riesgo y si superó los límites de una jugada de futbol convencional.

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