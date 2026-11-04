Juan Brunetta y otros futbolistas denuncian fraude millonario: así cayeron

Foto: Cuartoscuro

Juan Brunetta, mediocampista de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como otros futbolistas, fueron víctimas de un supuesto fraude inmobiliario, reportaron medios argentinos.

Según información difundida por el Diario Olé, durante la mañana de este martes, un grupo de exjugadores de Estudiantes de la Plata, denunciaron el presunto fraude, que podría rebasar los 2.1 millones de dólares.

¿Qué se sabe del fraude que denunció Juan Brunetta?

El grupo de futbolistas habría sido invitado a participar en un modelo de inversión en el extranjero que consistía en la adquisición, remodelación y luego el arrendamiento de inmuebles en la ciudad de Baltimore, Maryland.

Tras realizar la inversión, los deportistas notaron algunas irregularidades como que las supuestas propiedades adquiridas nunca fueron registradas con los nombres de los inversionistas.

Asimismo, que los recibos por las supuestas ganancias no coincidían con los depósitos recibidos, además de que eran cifras menores.

Además, mencionaron que algunas de las propiedades quedaron sin terminar, mientras que otras no estaban en condiciones para ser alquiladas, además de que algunas registraron deudas de impuestos, servicios y multas.

Cabe mencionar que, con dicho negocio, los inversores debían recibir una rentabilidad anual de entre el 10% y el 11% en dólares.

Con esto en contexto, Juan Brunetta y los demás futbolistas interpusieron una demanda formal ante el Departamento Judicial de La Plata.

¿Qué jugadores estarían involucrados en el fraude?

Facundo Fraga: 720 mil dólares

Leonardo Jara: 520 mil dólares

Ezequiel Cerutti: 320 mil dólares

Lucas Rodríguez, quien tuvo paso en Tijuana y el Querétaro: 180 mil dólares

Gonzalo Maroni, quien jugó un tiempo para Atlas: 170 mil dólares

Alejandro Mena: 110 mil dólares

Juan Francisco Brunetta: 105 mil dólares

Según información del medio argentino 0221, Facundo Fraga realizó su inversión para tres viviendas entre febrero y marzo de 2022.

Mientras que Leonardo Jara invirtió también en tres propiedades y Ezequiel Cerutti lo hizo para dos.

Lucas Rodríguez también aportó dinero con el objetivo de hacerse de tres inmuebles, así como Gonzalo Maroni estuvo interesado en una propiedad.

Al momento, Juan Brunetta no ha emitido algún comunicado oficial o mencionado algún comentario relacionado al presunto fraude.

Esta noticia se da a conocer mientras su equipo, Tigres, matemáticamente se encuentra fuera de la Liguilla del Apertura 2026.

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