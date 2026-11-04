Partido en Brasil rompe récord de tarjetas rojas… ¡con 51 expulsados tras batalla campal!

El récord de tarjetas rojas data de 2011, en Argentina | Foto: Shutterstock

El partido entre Uberlandia y Mamoré del 1 de noviembre, en Brasil, superó el récord mundial de Guinness por más tarjetas rojas en un solo partido cuando una trifulca entre ambos equipos resultó en 51 expulsados, incluyendo a 43 jugadores y a ocho integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos.

Cabe destacar que el partido correspondía a las semifinales de ida de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20, por lo que se desconoce qué sucederá con el partido de vuelta al contar con tantos jugadores inhabilitados.

GUINNESS WORLD RECORD HAS BEEN BROKEN IN BRAZIL IN A FOOTBALL GAME.



A Guinness World Record was broken for the number of red cards in a single game, the Minas Gerais Under-20 Championship clash between Uberlândia and Mamoré saw 51 sendings off, including 43 players and eight… pic.twitter.com/UuBZ4oqhiC — Peter O.U (@Parisdreams_emp) November 4, 2026

¡De récord! El partido con más expulsados de la historia

Mamoré venció por marcador de 1-3 a Uberlandia en la cancha del Parque do Sabiá, encuentro que dejó un saldo de cuatro expulsados en el tiempo regular, según muestra la ficha arbitral del partido.

El árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto expulsó a Luike Bispo Dos Santos y Nelzi Neto De Oliveira Cardoso por parte de Uberlandia, así como a Joao Henrique Lopes Vieira y Davi Fernandes Bittencourt de Mamoré, por lo que ambos equipos terminaron los 90 minutos con nueve jugadores.

Sin embargo, lo insólito ocurrió al terminar el partido cuando tuvo lugar una batalla campal generalizada que dio como saldo la expulsión de 39 participantes del juego; 20 de Uberlandia y 19 de Mamoré: además de cuatro integrantes del cuerpo técnico de ambas escuadras.

Uberlandia

Jugadores

Santiago Erler Novellino

Pedro Henrique Garcia Marques

Lucas De Lima Caixeta

Pietro Afonso Custodio Da Silveira

Alirio Rodrigues De Oliveira Neto

Italo Kauan Da Silva Medeiros

Pedro Henrique Jacinto Dos Santos

Micaell Torres Da Silva Antunes

Vinicyus Gabriel Costa Cerqueira Da Silva

Arthur Henrique Aquino Matias

Francesco Pozzo

Jhonnatan Araujo Barbosa

Pedro Henrique Sant’ana De Souza

Jaaziel Augusto De Medeiros Pereira

Arthur Manoel Silva Souza

Italo Leite Gimenes Dos Santos

Marcio Kalebe Sales Guimaraes

Paulo Jefferson Santos Da Silva Junior

Caio Garcia Dos Santos

Luiz Felipe Monteiro Dos Santos

Cuerpo técnico

Paulo Sérgio Dias Dos Santos

Brian Vaz Oliveira

Marcelo Augusto Ferreira

Gabriell Elias Alves Vieira

Mamoré

Jugadores

Pedro Francisco Lima Da Silva

Arthur Alves Bessa

Daniel Goncalves De Souza

Joao Vitor Lima Araujo

Deivison Aparecido Sousa Carrijo

Vitor Deodato Franca

Luiz Fernando Felix Pinheiro Carnauba

Fabio Dos Santos Camara

Arthur Fernandes Lourenco De Esmelia

Rafael Miranda Da Silva

Kaua Eduardo Moreira

Aridio De Oliveira Neto

Matheus Da Silva Lima

Vitor Gabriel Imeri Goncalves

Augusto Mariano Alves Nunes

Natan Silva Pereira

Ronald Pires Marinho

Kaiki Flavio Gomes Santos

Gustavo Manoel Campos Dias

Cuerpo técnico

Vinicius Januario Bastos Chaves

Francisco Luis Domingues

Gabriel Santos Cruz De Castro

Quintino Mariz De Oliveira Filho

En total, la cédula registra 22 futbolistas y cuatro integrantes del cuerpo técnico de Uberlândia, así como 21 futbolistas y cuatro integrantes del cuerpo técnico de Mamoré. Por tanto, las listas anteriores reúnen 51 personas.

Además, el árbitro señaló que mostró tarjeta roja a Willer Francisco Silva y André Luiz Nascimento, dirigentes de Uberlândia que no aparecían en la relación previa del partido. No están incluidos en las listas anteriores porque no forman parte de los 43 futbolistas ni de los ocho integrantes de los cuerpos técnicos registrados con expulsión.

¿Cuál era el partido con más expulsados antes del 1 de noviembre?

El Libro de los Récords Guinness muestra que el partido entre Club Atlético Claypole y Victoriano Arenas, correspondiente a la Primera D de Argentina, obtuvo el récord por el mayor número de jugadores expulsados ​​en un solo partido de fútbol en febrero de 2011.

En aquel momento, el árbitro Damián Rubino expulsó a 36 jugadores en el Estadio Rodolfo Capocasa, en Claypole, Argentina.

Los 18 jugadores de cada equipo (11 titulares y 7 suplentes) fueron expulsados ​​tras lo que el árbitro describió en su informe posterior al partido como una “batalla campal”, la cual pareció ser el resultado de una serie de enfrentamientos y entradas duras que se produjeron a lo largo de un encuentro sumamente tenso.

El partido correspondía a la Jornada 23 de la quinta categoría del fútbol argentino y, aunque en teoría se trataba de un encuentro de liga reglamentario, no existía ninguna rivalidad histórica entre ambos clubes.

Cabe destacar que dicho récord solo acredita a jugadores expulsados y el encuentro de este 1 de noviembre en Brasil tuvo a 43 futbolistas sancionados con tarjeta roja, por lo que incluso sin contar a los integrantes del cuerpo técnico, la cantidad sigue siendo mayor a la del juego en Argentina, en 2011.

Sin embargo, el Libro de Récords Guinness no ha acreditado la marca aún, pues no resulta claro si las tarjetas rojas debieron suceder en el tiempo reglamentario y la mayoría de las expulsiones en el Uberlandia vs Mamoré están marcadas al término del encuentro.

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