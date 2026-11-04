Partido en Brasil rompe récord de tarjetas rojas… ¡con 51 expulsados tras batalla campal!
Una batalla campal provocó una ola de expulsiones que supera el récord de más tarjetas rojas en un solo juego.
El partido entre Uberlandia y Mamoré del 1 de noviembre, en Brasil, superó el récord mundial de Guinness por más tarjetas rojas en un solo partido cuando una trifulca entre ambos equipos resultó en 51 expulsados, incluyendo a 43 jugadores y a ocho integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos.
Cabe destacar que el partido correspondía a las semifinales de ida de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20, por lo que se desconoce qué sucederá con el partido de vuelta al contar con tantos jugadores inhabilitados.
¡De récord! El partido con más expulsados de la historia
Mamoré venció por marcador de 1-3 a Uberlandia en la cancha del Parque do Sabiá, encuentro que dejó un saldo de cuatro expulsados en el tiempo regular, según muestra la ficha arbitral del partido.
El árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto expulsó a Luike Bispo Dos Santos y Nelzi Neto De Oliveira Cardoso por parte de Uberlandia, así como a Joao Henrique Lopes Vieira y Davi Fernandes Bittencourt de Mamoré, por lo que ambos equipos terminaron los 90 minutos con nueve jugadores.
Sin embargo, lo insólito ocurrió al terminar el partido cuando tuvo lugar una batalla campal generalizada que dio como saldo la expulsión de 39 participantes del juego; 20 de Uberlandia y 19 de Mamoré: además de cuatro integrantes del cuerpo técnico de ambas escuadras.
Uberlandia
Jugadores
- Santiago Erler Novellino
- Pedro Henrique Garcia Marques
- Lucas De Lima Caixeta
- Pietro Afonso Custodio Da Silveira
- Alirio Rodrigues De Oliveira Neto
- Italo Kauan Da Silva Medeiros
- Pedro Henrique Jacinto Dos Santos
- Micaell Torres Da Silva Antunes
- Vinicyus Gabriel Costa Cerqueira Da Silva
- Arthur Henrique Aquino Matias
- Francesco Pozzo
- Jhonnatan Araujo Barbosa
- Pedro Henrique Sant’ana De Souza
- Jaaziel Augusto De Medeiros Pereira
- Arthur Manoel Silva Souza
- Italo Leite Gimenes Dos Santos
- Marcio Kalebe Sales Guimaraes
- Paulo Jefferson Santos Da Silva Junior
- Caio Garcia Dos Santos
- Luiz Felipe Monteiro Dos Santos
Cuerpo técnico
- Paulo Sérgio Dias Dos Santos
- Brian Vaz Oliveira
- Marcelo Augusto Ferreira
- Gabriell Elias Alves Vieira
Mamoré
Jugadores
- Pedro Francisco Lima Da Silva
- Arthur Alves Bessa
- Daniel Goncalves De Souza
- Joao Vitor Lima Araujo
- Deivison Aparecido Sousa Carrijo
- Vitor Deodato Franca
- Luiz Fernando Felix Pinheiro Carnauba
- Fabio Dos Santos Camara
- Arthur Fernandes Lourenco De Esmelia
- Rafael Miranda Da Silva
- Kaua Eduardo Moreira
- Aridio De Oliveira Neto
- Matheus Da Silva Lima
- Vitor Gabriel Imeri Goncalves
- Augusto Mariano Alves Nunes
- Natan Silva Pereira
- Ronald Pires Marinho
- Kaiki Flavio Gomes Santos
- Gustavo Manoel Campos Dias
Cuerpo técnico
- Vinicius Januario Bastos Chaves
- Francisco Luis Domingues
- Gabriel Santos Cruz De Castro
- Quintino Mariz De Oliveira Filho
En total, la cédula registra 22 futbolistas y cuatro integrantes del cuerpo técnico de Uberlândia, así como 21 futbolistas y cuatro integrantes del cuerpo técnico de Mamoré. Por tanto, las listas anteriores reúnen 51 personas.
Además, el árbitro señaló que mostró tarjeta roja a Willer Francisco Silva y André Luiz Nascimento, dirigentes de Uberlândia que no aparecían en la relación previa del partido. No están incluidos en las listas anteriores porque no forman parte de los 43 futbolistas ni de los ocho integrantes de los cuerpos técnicos registrados con expulsión.
¿Cuál era el partido con más expulsados antes del 1 de noviembre?
El Libro de los Récords Guinness muestra que el partido entre Club Atlético Claypole y Victoriano Arenas, correspondiente a la Primera D de Argentina, obtuvo el récord por el mayor número de jugadores expulsados en un solo partido de fútbol en febrero de 2011.
En aquel momento, el árbitro Damián Rubino expulsó a 36 jugadores en el Estadio Rodolfo Capocasa, en Claypole, Argentina.
Los 18 jugadores de cada equipo (11 titulares y 7 suplentes) fueron expulsados tras lo que el árbitro describió en su informe posterior al partido como una “batalla campal”, la cual pareció ser el resultado de una serie de enfrentamientos y entradas duras que se produjeron a lo largo de un encuentro sumamente tenso.
El partido correspondía a la Jornada 23 de la quinta categoría del fútbol argentino y, aunque en teoría se trataba de un encuentro de liga reglamentario, no existía ninguna rivalidad histórica entre ambos clubes.
Cabe destacar que dicho récord solo acredita a jugadores expulsados y el encuentro de este 1 de noviembre en Brasil tuvo a 43 futbolistas sancionados con tarjeta roja, por lo que incluso sin contar a los integrantes del cuerpo técnico, la cantidad sigue siendo mayor a la del juego en Argentina, en 2011.
Sin embargo, el Libro de Récords Guinness no ha acreditado la marca aún, pues no resulta claro si las tarjetas rojas debieron suceder en el tiempo reglamentario y la mayoría de las expulsiones en el Uberlandia vs Mamoré están marcadas al término del encuentro.
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