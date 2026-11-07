Alfredo Adame defiende a Vadhir Derbez ante nueva denuncia por supuesto abuso: “Se quieren colgar de él”

Foto: Cuartoscuro

Alfredo Adame habló en defensa de Vadhir Derbez luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación contra el actor por una denuncia de violación.

Durante un encuentro con reporteros, el conductor aseguró que conoce a Vadhir y lo describió como una persona decente y educada. Además, consideró que algunas personas buscan involucrarlo en este tipo de señalamientos por su fama y por pertenecer a una familia con recursos económicos.

Alfredo Adame asegura que buscan “colgarse” de Vadhir Derbez

Al ser cuestionado sobre la investigación contra el hijo de Eugenio Derbez, Adame expresó su respaldo al actor y dijo tener una buena opinión de él.

“Vadhir yo lo conozco. Es un tipo con una honorabilidad, además. Es un cuate decente, educado y se quieren colgar de él”, declaró.

Los reporteros también le preguntaron por versiones sobre una segunda denuncia contra Vadhir, relacionada con hechos que involucrarían a una menor de edad.

Ante esto, Adame respondió que, desde su perspectiva, se trata de señalamientos que buscan perjudicar al actor.

El conductor también relacionó las acusaciones con la exposición pública del actor y el patrimonio de su familia.

¿Qué se sabe de las investigaciones contra Vadhir Derbez?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que mantiene abierta una investigación contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación relacionada con hechos que habrían ocurrido en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán.

La dependencia aclaró que este expediente es distinto al caso que se dio a conocer recientemente, luego de que el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano anunciara una nueva denuncia contra el actor.

Como parte de la investigación por los hechos de abril, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir “N”. Sin embargo, esta quedó sin efectos después de que el actor promoviera un amparo. La resolución le permite enfrentar el procedimiento en libertad, pero no significa que la investigación haya concluido ni lo exime de atender los requerimientos judiciales.

La Fiscalía también informó que realizó al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos para lograr la comparecencia del actor, sin que hasta ese momento hubiera podido concretar la notificación. Aunque Vadhir y sus abogados manifestaron públicamente su disposición a colaborar, la dependencia señaló que no se había presentado ante la autoridad ministerial.

Por otra parte, los abogados Adrián Regino y Leopoldo Vega confirmaron ante distintos medios que la nueva denuncia corresponde a otra persona. El despacho evitó revelar detalles del caso y la identidad de la denunciante, pero señaló que la investigación continuará. También aclaró que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades.

Hasta el momento, Vadhir Derbez y su equipo legal no se han pronunciado sobre esta nueva denuncia.

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