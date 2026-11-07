Miami se prepara para inundaciones por aumento en el nivel del mar

Miami aguarda por posibles inundaciones debido a marea del rey | Foto: AFP

Miami se prepara para enfrentar nuevas inundaciones por las mareas del rey, un fenómeno natural que eleva temporalmente el nivel del agua y que puede provocar anegaciones en calles, zonas costeras y sectores de baja elevación, incluso cuando no se registran lluvias.

Las autoridades de Miami-Dade advirtieron que el aumento del nivel del mar está agravando sus efectos y recomiendan a los residentes tomar precauciones durante los días de mayor actividad de las mareas.

Este fenómeno ocurre de manera periódica y representa un desafío para las comunidades del sur de Florida, especialmente aquellas ubicadas cerca de la costa. De acuerdo con el calendario de la ciudad de Miami-Dade, uno de los periodos de mareas extraordinariamente altas se desarrolla entre el 6 y el 9 de noviembre de 2026, mientras que otro está previsto del 23 al 26 del mismo mes.

El riesgo no se limita a las zonas directamente expuestas al océano. Los sectores bajos y las áreas cercanas a canales y otros cuerpos de agua también pueden experimentar inundaciones temporales que dificulten la circulación y afecten las actividades cotidianas.

¿Qué son las mareas del rey y por qué pueden provocar inundaciones en Miami?

Las mareas del rey son las mareas altas más elevadas que se registran durante determinados periodos del año.

Su origen está relacionado con la posición de la luna respecto a la Tierra y el sol, cuya atracción gravitacional puede combinarse para generar variaciones más pronunciadas en el nivel del océano.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica en términos científicos que este fenómeno se produce cuando las mareas de sicigia, asociadas con las fases de luna nueva y luna llena, coinciden con el perigeo lunar, es decir, el punto de la órbita en el que la luna se encuentra más cerca de la Tierra.

Esta combinación provoca que las mareas altas alcancen niveles superiores a los habituales. En condiciones normales, el agua puede permanecer elevada durante varias horas, pero cuando supera la altura de las zonas costeras y las calles cercanas, existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones.

En Miami, el problema adquiere una dimensión particular debido a la elevación de buena parte de su territorio y a la cercanía de distintos sectores con el océano y los canales. A esto se suma el aumento del nivel del mar, que hace que las mareas tengan mayores posibilidades de alcanzar áreas que anteriormente no experimentaban inundaciones con tanta frecuencia.

¿Qué riesgos representan las mareas del rey para los residentes de Miami?

Uno de los principales problemas asociados con este fenómeno es el denominado sunny day flooding. Es una expresión que se utiliza para describir las inundaciones que ocurren durante jornadas sin precipitaciones, como consecuencia del incremento del nivel del agua durante la marea alta.

Según el gobierno de Miami-Dade, estas condiciones pueden ocasionar inundaciones en comunidades costeras y terrenos de baja elevación. Además, cuando las mareas coinciden con lluvias intensas, vientos fuertes u oleaje elevado, las consecuencias pueden ser más graves.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Problemas de circulación: el agua puede cubrir calles y bloquear el acceso a determinadas vías, dificultando el desplazamiento de vehículos y peatones.

a determinadas vías, dificultando el desplazamiento de vehículos y peatones. Daños a los vehículos: circular por sectores inundados puede provocar averías, especialmente cuando el agua salada entra en contacto con componentes del automóvil.

Riesgos sanitarios: el agua acumulada puede contener contaminantes, residuos, vidrios y otros elementos peligrosos para las personas y los animales.

y otros elementos peligrosos para las personas y los animales. Afectaciones a las propiedades: las viviendas y los comercios ubicados en zonas bajas pueden experimentar filtraciones e inundaciones.

¿Qué recomiendan las autoridades de Miami ante las inundaciones?

Ante la llegada de las mareas del rey, las autoridades de Miami-Dade recomiendan a los residentes identificar las zonas vulnerables de sus comunidades y evitar exponerse innecesariamente al agua acumulada.

Entre las principales medidas preventivas que recomienda el gobierno del condado se encuentran trasladar los vehículos a terrenos elevados antes de que comiencen las mareas altas y evitar conducir por calles inundadas. También aconseja buscar rutas alternativas cuando existan sectores anegados.

En caso de que un vehículo entre en contacto con agua salada, es recomendable lavarlo posteriormente con agua dulce para reducir los posibles daños.

Asimismo, las autoridades piden evitar caminar por las zonas inundadas, debido a los riesgos sanitarios que representa el contacto con agua que puede contener contaminantes.

El gobierno de Miami-Dade también recomienda consultar el Sea Level Rise Viewer de la NOAA, una herramienta que permite identificar las áreas más propensas a inundaciones y conocer los riesgos asociados con el aumento del nivel del mar.

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