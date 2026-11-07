Denver Nuggets vs Indiana Pacers: dónde ver y qué debes saber del NBA Mexico City Game 2026

Jokić y los Nuggets se enfrentan a los Indiana en la Arena CDMX. Foto: Reuters

El NBA Mexico City Game 2026 entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se llevará a cabo este sábado en la Arena CDMX.

Además de tratarse de un partido de temporada regular, el encuentro reunirá a dos equipos que han sido protagonistas de los playoffs en las últimas temporadas: Denver fue campeón de la NBA en 2023, mientras que Indiana llegó a las Finales en 2025.

En la duela estará Nikola Jokić, uno de los mejores jugadores de la liga. Aunque Tyrese Haliburton, una de las principales figuras de los Pacers, no participará en el partido, Indiana cuenta con jugadores como Pascal Siakam y Andrew Nembhard.

Denver Nuggets vs Indiana Pacers: ¿a qué hora es el NBA Mexico City Game 2026?

El NBA Mexico City Game 2026 se disputará este sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX. El encuentro entre Denver e Indiana comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Esta será la edición número 16 de un partido de temporada regular de la NBA en nuestro país y el número 35 de la liga desde 1992, al sumar también los encuentros de pretemporada.

¿Cómo vienen Nuggets y Pacers?

Los Denver Nuggets llegan a la Ciudad de México con marca de cuatro victorias y tres derrotas en el arranque de la temporada 2026-2027. En su último compromiso, el equipo venció 128-109 a los Toronto Raptors, con una actuación destacada de Nikola Jokić, quien consiguió su triple-doble número 201 en la NBA, al registrar 32 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.

Por su parte, los Indiana Pacers tienen un registro de tres triunfos y seis derrotas. El equipo consiguió una victoria por 107-103 ante los Memphis Grizzlies en su partido más reciente, resultado con el que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Aunque Indiana no contará con Tyrese Haliburton, quien se recupera de una lesión en los isquiotibiales, tendrá en Pascal Siakam y Andrew Nembhard a dos de sus principales referentes. Ambos jugadores aportaron 20 y 22 puntos, respectivamente, en el triunfo ante Memphis.

Del lado de Denver, además de Jokić, destaca Jamal Murray, quien fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas en 2026, así como Aaron Gordon, otro de los elementos importantes de la plantilla.

¿Dónde ver el Denver Nuggets vs Indiana Pacers?

Los aficionados podrán seguir el NBA Mexico City Game 2026 a través de la señal de ESPN, así como por la plataforma NBA League Pass.

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El partido, a través de @ESPNmx pic.twitter.com/pH1XHFKVnq — NBA MÉXICO (@NBAMEX) November 7, 2026

Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura del encuentro en directo a través de sus plataformas digitales.

Partidos de la temporada regular de la NBA en México

México es el país que más partidos de la NBA ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá. La historia comenzó en 1997, cuando los Houston Rockets y los Dallas Mavericks disputaron el primer encuentro de temporada regular en territorio mexicano.

Desde entonces, la liga ha organizado otros 14 partidos de fase regular en el país, todos ellos en la Ciudad de México. Esta es la lista de los encuentros anteriores al NBA Mexico City Game 2026:

1997: Houston Rockets 108-106 Dallas Mavericks (6 de diciembre).

2014: Houston Rockets 113-101 Minnesota Timberwolves (12 de noviembre).

2015: Boston Celtics 114-97 Sacramento Kings (3 de diciembre).

2017: Dallas Mavericks 113-108 Phoenix Suns (12 de enero).

2017: Phoenix Suns 108-105 San Antonio Spurs (14 de enero).2017: Brooklyn Nets 100-95 Oklahoma City Thunder (7 de diciembre).

2017: Miami Heat 101-89 Brooklyn Nets (9 de diciembre).

2018: Orlando Magic 97-91 Chicago Bulls (13 de diciembre).

2018: Orlando Magic 96-89 Utah Jazz (15 de diciembre).

2019: Dallas Mavericks 122-111 Detroit Pistons (12 de diciembre).2019: San Antonio Spurs 121-119 Phoenix Suns (14 de diciembre)

2022: Miami Heat 111-101 San Antonio Spurs (17 de diciembre).2023: Atlanta Hawks 120-119 Orlando Magic (9 de noviembre).

2024: Miami Heat 118-98 Washington Wizards (2 de noviembre).

2025: Detroit Pistons 122-110 Dallas Mavericks (1 de noviembre).

El duelo entre Denver Nuggets e Indiana Pacers se sumará a esta historia como el partido número 16 de temporada regular de la NBA en México.

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