Ataque con drones contra base militar en Colombia deja saldo de 3 muertos y 8 heridos

Ataque con drones en Colombia. Foto: AFP/Ilustrativa

Un ataque con drones cargados con explosivos dejó tres militares muertos y ocho heridos de gravedad este sábado en una base militar del norte de Colombia, informó el ejército.

El Ejército Nacional de #Colombia confirmó que tres soldados murieron tras un ataque con drones cargados de explosivos contra las instalaciones de un cantón militar ubicado en Santa Rosa, en el sur del departamento Bolívar.



Tras el ataque, el Ejército Nacional activó los… pic.twitter.com/jrzj8uzAFu — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 7, 2026

Ataque con drones en base militar de Colombia

Videos compartidos por medios y en redes muestran una explosión y abundante humo en una instalación militar en Bolívar, conflictiva zona en la que distintos grupos armados se disputan las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico.

“Atacar a la fuerza pública mediante el uso de dispositivos explosivos constituye una grave vulneración de los derechos humanos”, dijo en un comunicado el ejército, sin identificar a los autores del crimen.

Los grupos ilegales atacan regularmente a la fuerza pública y civiles con drones explosivos en Colombia, donde siembran el terror en medio de la peor ola de violencia de la última década.

Presidente de Colombia responde al ataque con drones

El presidente Abelardo de la Espriella dijo en X que había ordenado “intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia”.

“Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar”, publicó el mandatario colombiano.

En sus tres meses en el poder, el derechista lleva a cabo una guerra contra los narcotraficantes del país a base de bombardeos y redadas con el apoyo de Estados Unidos.

El sur de Bolívar está repleto de yacimientos mineros de oro, históricamente controlados y disputados por grupos ilegales, que explotan a los trabajadores y causan daños en los ecosistemas.

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