¿Qué pasa si un mexicano es detenido o desaparece en el extranjero? Senado plantea protocolo de emergencia

Senado analiza protocolos para mexicanos en el extranjero. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República analiza una iniciativa para reforzar la protección de mexicanos en el extranjero ante situaciones como detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros, conflictos armados y violaciones graves a sus derechos humanos.

La propuesta, impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), contempla crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, mediante una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

El objetivo es establecer mecanismos de respuesta para que las embajadas y consulados mexicanos puedan brindar asistencia urgente cuando los connacionales enfrenten situaciones que pongan en riesgo su integridad, libertad o seguridad.

¿En qué casos se activaría el protocolo de emergencia consular?

De acuerdo con la iniciativa, el mecanismo permitiría atender situaciones de extrema gravedad que afecten a ciudadanos mexicanos fuera del territorio nacional.

Entre los casos contemplados se encuentran:

Detenciones arbitrarias de mexicanos en otros países

de mexicanos en otros países Desapariciones y secuestros de connacionales

de connacionales Imposición de la pena de muerte

Violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos

Amenazas contra la integridad física o la libertad

Conflictos armados y crisis políticas

y crisis políticas Emergencias provocadas por desastres naturales

La propuesta busca que las autoridades diplomáticas y consulares cuenten con una estrategia de actuación ante estos escenarios.

Sin embargo, el protocolo todavía no está vigente, pues la reforma continúa bajo análisis en comisiones del Senado.

¿Qué protección reciben actualmente los mexicanos detenidos en el extranjero?

México cuenta con una red de embajadas y consulados encargados de brindar asistencia a los ciudadanos que se encuentran fuera del país.

Entre sus funciones está proporcionar orientación y apoyo consular a mexicanos arrestados, detenidos o encarcelados en otros países.

Esta asistencia puede incluir información sobre sus derechos, orientación jurídica y seguimiento de su situación ante las autoridades correspondientes.

También pueden intervenir, dentro de sus atribuciones, para procurar que se respeten las garantías y derechos de los connacionales.

No obstante, la asistencia consular no significa que México pueda ordenar la liberación de una persona detenida en otro país ni sustituir a las autoridades judiciales extranjeras.

La actuación de las representaciones mexicanas debe ajustarse a las leyes del país receptor y a los tratados internacionales aplicables.

Conflicto en Medio Oriente, uno de los antecedentes de la propuesta

Los legisladores que impulsan la reforma señalaron que las situaciones de emergencia internacional pueden superar la capacidad habitual de respuesta de las representaciones diplomáticas.

Como ejemplo mencionaron la actuación de las autoridades mexicanas durante el conflicto armado en Medio Oriente.

En la exposición de motivos se cuestionó que las acciones de protección a mexicanos en esa región no habrían tenido la rapidez y el alcance necesarios.

Los promoventes señalaron que otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos de las zonas de conflicto.

También reconocieron que, en el episodio al que se refiere la iniciativa, no se reportaron daños a connacionales mexicanos.

Este antecedente se utiliza para justificar la necesidad de contar con procedimientos especiales ante guerras y otras crisis internacionales.

¿Qué cambiaría con la reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano?

La iniciativa pretende establecer un mecanismo específico de emergencia que complemente las funciones de protección consular existentes.

Los legisladores consideran necesario fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante circunstancias que requieran medidas extraordinarias.

También señalan que las representaciones diplomáticas enfrentan dificultades derivadas de la alta demanda de atención, particularmente durante conflictos bélicos y otras situaciones de extrema gravedad.

La propuesta se encuentra en etapa de análisis legislativo, por lo que no representa todavía una modificación a las obligaciones de embajadas y consulados.

Para que las nuevas disposiciones entren en vigor, la reforma deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

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