Detienen a director y cuatro trabajadores del IMSS en Veracruz; Instituto confirma arrestos

El operativo formó parte del operativo Enjambre. Foto: Pexels, ilustrativa

Un operativo de fuerzas federales en Veracruz dejó siete personas detenidas, entre ellas el director de una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuatro trabajadores de la institución, en la región de Córdoba y Orizaba.

Las detenciones se realizaron el viernes 6 de noviembre de 2026, durante un despliegue identificado en los reportes como parte del Operativo Enjambre, en distintos municipios de la zona centro del estado.

Entre los detenidos se encuentra Roberto “N”, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 61 del IMSS, ubicada en Córdoba.

Tras los arrestos, el IMSS Veracruz Sur confirmó mediante un comunicado oficial que cinco de las personas presentadas ante las autoridades trabajan para la institución.

Sin embargo, aclaró que ninguno de los empleados tenía funciones relacionadas con el manejo de recursos, compras o insumos.

¿Quiénes son los trabajadores del IMSS detenidos en Veracruz?

De acuerdo con la información difundida sobre las detenciones, los cinco trabajadores identificados son:

Roberto “N” , director de la Unidad de Medicina Familiar número 61 de Córdoba

, director de la Unidad de Medicina Familiar número 61 de Córdoba Antonio “N” , identificado como integrante de la representación sindical

, identificado como integrante de la representación sindical Inti “N” , enfermero y representante seccional

, enfermero y representante seccional Andrés “N” , trabajador del área de higiene y limpieza del Hospital General Regional de Orizaba

, trabajador del área de higiene y limpieza del Hospital General Regional de Orizaba Eduardo “N”, empleado del área de camillería del mismo hospital

Uno de los puntos donde se desarrollaron las acciones federales fue el fraccionamiento Los Pinos, sobre la avenida de los Cipreses, en el municipio de Fortín.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los delitos específicos que se atribuyen a cada una de las personas detenidas.

IMSS asegura que no ha recibido notificación sobre las acusaciones

En su posicionamiento del 6 de noviembre, el IMSS Veracruz Sur informó que todavía no había sido notificado formalmente de los hechos atribuidos a sus trabajadores.

El Instituto manifestó que colaborará con las autoridades durante las investigaciones, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

También precisó que, conforme a la legislación aplicable, se implementarán las medidas laborales correspondientes mientras se resuelve la situación jurídica de los empleados.

El comunicado no establece responsabilidades penales ni señala los motivos por los cuales las autoridades realizaron las detenciones.

Exregidora de Morena también fue detenida en Veracruz

Entre las siete personas detenidas también se encuentra Gloria Priscila “N”, exregidora de Morena en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

La exfuncionaria fue detenida junto con Roberto “N”, identificado como su pareja sentimental. Ambos son originarios de esa localidad.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si las investigaciones relacionadas con la exregidora tienen algún vínculo con los arrestos de los trabajadores del IMSS.

Tampoco se ha precisado si las siete detenciones corresponden a una misma investigación o a procedimientos distintos realizados durante el despliegue federal.

¿Qué pasará con la atención médica en Córdoba y Orizaba?

El IMSS aseguró que las detenciones no afectarán la atención médica en las instalaciones donde laboraban los trabajadores involucrados.

En particular, informó que los servicios continúan con normalidad en:

Unidad de Medicina Familiar número 61 , en Córdoba

, en Córdoba Hospital General Regional número 1, en Orizaba

Además, anunció que la doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez, quien se desempeñaba como coordinadora clínica de la UMF 61, quedó como encargada de la dirección de esa unidad.

La institución reiteró que colaborará con las autoridades y aplicará las medidas laborales que correspondan conforme avance la situación jurídica de sus trabajadores.

Por ahora, permanece pendiente la información oficial sobre los delitos investigados y la situación procesal de las siete personas detenidas.

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