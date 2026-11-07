Tras 50 años de espera, inauguran puente Rizo de Oro en Chiapas; ahorrará 2 horas y media de traslado

Sheinbaum estuvo de gira en Chiapas. Foto: @SICT

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado 7 de noviembre el puente Rizo de Oro, en Chiapas, una obra que permitirá reducir hasta dos horas y media los tiempos de traslado entre comunidades que durante más de 50 años dependieron de embarcaciones para cruzar la presa La Angostura.

La construcción conecta las regiones de La Frailesca y Sierra Mariscal, con beneficios estimados para más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la inauguración, habitantes de La Concordia calificaron la apertura como el cumplimiento parcial de una demanda histórica, aunque solicitaron construir una segunda conexión carretera.

En La Concordia, Chiapas, la presidenta @Claudiashein inaugura el puente Rizo de Oro, que beneficia a más de 300 mil habitantes de diez municipios.



“Es único: además de su belleza, la ingeniería mexicana, las y los trabajadores, lleva dos palabras: justicia y bienestar. Eso… pic.twitter.com/BXpQPjKhhb — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 7, 2026

¿Cuánto tiempo ahorrará el puente Rizo de Oro en Chiapas?

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la nueva infraestructura, junto con el puente La Concordia, inaugurado en 2024, permitirá reducir los recorridos por la ruta estatal 230.

El trayecto entre Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa podría pasar de seis horas y media a cuatro horas, lo que representa un ahorro de hasta dos horas y media.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que el traslado entre Chicomuselo y Tuxtla Gutiérrez podría reducirse de más de cinco horas a aproximadamente dos horas y media.

La nueva vía también facilitará el transporte de productos agrícolas, mercancías y personas que requieren servicios médicos en otras localidades.

¿Por qué los habitantes esperaron más de 50 años por este puente?

La necesidad de una conexión terrestre surgió después de la construcción de la presa La Angostura, durante la década de 1970.

La formación del embalse modificó los caminos que comunicaban a distintas comunidades y obligó a habitantes de La Concordia a abandonar su antiguo asentamiento.

¡En el @GobiernoMX, cumplimos! 💫



La Presidenta @Claudiashein, en compañía del gobernador @ramirezlalo_, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, y la directora general… pic.twitter.com/Z2wtc83Dt5 — SICT México (@SICTmx) November 7, 2026

Desde entonces, numerosas familias dependieron de pequeñas embarcaciones conocidas como chalanes para transportar vehículos, personas y mercancías de un extremo al otro.

Los cruces estaban sujetos a las condiciones meteorológicas y a la disponibilidad de embarcaciones.

Durante el acto inaugural, habitantes relataron que las esperas podían superar una hora antes de abordar. En temporada de lluvias, la suspensión del servicio obligaba a realizar recorridos más largos por carretera.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó que se trata de una obra esperada durante más de cinco décadas.

¿Cuánto mide el puente Rizo de Oro y cuáles son sus características?

El puente Rizo de Oro tiene una longitud de 408 metros, mientras que el proyecto completo, incluidos sus accesos carreteros, alcanza 2.1 kilómetros.

La estructura cuenta con un arco mixto de acero y concreto, diseñado para permitir el tránsito vehicular sobre el embalse.

Entre sus principales características destacan:

408 metros de longitud del puente

de longitud del puente 2.1 kilómetros de intervención total, incluidos los accesos

de intervención total, incluidos los accesos 27 dovelas de acero utilizadas en el arco principal

utilizadas en el arco principal 2 mil 666 toneladas de acero en dichas piezas

de acero en dichas piezas 5 mil 700 empleos generados durante la construcción

generados durante la construcción Más de dos años de trabajos para completar la obra

Debido a las condiciones geográficas, parte de los materiales y equipos tuvieron que trasladarse mediante embarcaciones.

Para instalar el arco principal se utilizaron torres provisionales de 93 metros y un sistema de cables.

Antes de su apertura, especialistas del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Mexicano del Transporte participaron en pruebas de carga.

La SICT también contempla instalar instrumentos para monitorear el comportamiento de la estructura durante su operación.

Habitantes piden otro puente para recuperar su antiguo camino

Aunque la inauguración del puente Rizo de Oro representa una nueva alternativa de comunicación, habitantes de La Concordia plantearon otra solicitud a la presidenta.

Ramiro Ruiz Espinoza, presidente del grupo Amigo de La Concordia, pidió construir una segunda conexión en el paraje conocido como Boquerón.

“Una deuda histórica que en parte queda saldada. Digo en parte porque queda pendiente que nos devuelva nuestro viejo camino de los concordeños”, expresó.

El representante explicó que esta obra permitiría recuperar una ruta utilizada antes de la construcción de la presa La Angostura y reducir la distancia hacia Tuxtla Gutiérrez.

También recordó que existe un anteproyecto elaborado durante la administración del exgobernador Juan Sabines Gutiérrez.

La petición quedó pendiente tras la inauguración del puente Rizo de Oro, que desde este sábado ofrece una conexión terrestre para las comunidades de La Frailesca y Sierra Mariscal.

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