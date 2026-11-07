Gloria Trevi es la Artista de Oro de los Premios Heat; René Camacho demuestra poderío con la Arrolladora

Gloria Trevi y La Arrolladora se presentaron en los premios. Foto: David Rubí

Lo que comenzó como una aventura para los organizadores de los Premios Heat a lo mejor de la música se convirtió en una gran hazaña pues luego de más de una década de consolidarse como referente de reconocimiento e impulsar carreras como las de Karol G y Maluma, los Heat llegaron a Jalisco, donde demostraron su poder de convocatoria de artistas, medios internaciones e invitados especiales, la cereza del pastel fue el cierre de la ceremonia de la mano de Gloria Trevi, quien interpretó un remix de sus grandes éxitos y recibió un premio muy especial: Artista Oro de los Premios Heat.

Desde el escenario Gloria Trevi se dijo feliz y sorprendida de recibir el premio, pero sobre todo del cariño del público que la ha acompañado en los momentos más oscuros de su carrera, y han encumbrado sus éxitos como “Cinco Minutos”, “Pelo Suelto”, “Dr. Psiquiatra”, la cantante adelantó que seguirá de gira y creando música que es lo que más disfruta hacer.

Foto: David Rubí

Al recibir un reconocimiento por sus casi seis décadas de trayectoria Don René Camacho habló sobre el camino que resta para la Arrolladora Banda El Limón y reveló que había llegado en motocicleta desde Mazatlán, Sinaloa, hasta Puerto Vallarta, en Jalisco, a pesar de la opinión de su esposa, quien no disfruta sus largos paseos en un vehículo de dos ruedas, sobre todo tan largos.

Más tarde, el líder de la agrupación subió al escenario acompañado de los 18 músicos que integran la Arrolladora para dejar caer una lluvia de éxitos para deleite de todos los asistentes que se pusieron de pie para corear las interpretaciones de una de las bandas más emblemáticas de la música regional mexicana, quienes, además, recientemente ofrecieron un concierto en la Arena CDMX.

Foto: David Rubí

Otras personalidades que tuvieron actuaciones musicales y dejaron sin aliento a los asistentes fueron los colombianos de Piso 21 y Olga Tañón, que recibió un homenaje e hizo un recorrido por sus temas más emblemáticos de la mano de otros artistas que subieron a acompañarla durante su actuación.

Lista de principales ganadores de Los Premios Heat

Principales ganadores

Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera

Mejor Artista Femenina: Karol G

Álbum del Año: “¡Vida México!” de Carlos Rivera

Mejor Video Musical: “Sin despedida” de Carlos Rivera y Alejandro Fernández

Mejor Artista Urbano: Arcángel

Mejor Artista Pop: HaAsh Mejor Grupo o Banda: HaAsh

Mejor Artista Rock: Maná

Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme

Mejor Artista Tropical: Grupo 5

Mejor Artista Salsa: Brunella Torpoco

Productor del Año: Ovy on the Drums

Compositor del Año: Gian Marco

DJ del Año: Juan Magán

Artista Revelación del Año: Yeri Mua

Fandom del Año: La Perversa

Influencer del Año: Aarón Mercury

Premio Artista Oro / Trayectoria: Gloria Trevi, Los Ángeles Azules, Piso 21 y La Arrolladora Banda El Limón

Foto: David Rubí

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