¡Dos penales en los últimos minutos! América rescata el empate ante Toluca

Las Águilas del América se mantienen en la cima del Apertura 2026 tras un 2-2 ante Toluca en el partido de la jornada 15 disputado en el Estadio Azteca

Henry Martín anota en el América vs Toluca | Imago7

El América rescató un empate 2-2 ante Toluca en el Estadio Azteca, en un partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 que tuvo un cierre dramático y polémico. Las Águilas estuvieron cerca de la derrota, pero Henry Martín apareció desde el manchón penal al minuto 89 para firmar su doblete y evitar que los Diablos Rojos se llevaran los tres puntos. Federico Viñas adelantó a los visitantes al 42’, mientras que el capitán azulcrema devolvió la igualdad al marcador al 62’. Sin embargo, Alexis Vega aprovechó un rebote de Luis Ángel Malagón tras un penal para recuperar la ventaja escarlata al 87’.

Los últimos minutos estuvieron marcados por las decisiones arbitrales y la intervención del VAR. Primero, Santiago Bueno recibió la tarjeta roja tras cometer una falta sobre Paulinho dentro del área, aunque Malagón detuvo el penal de Vega, quien aprovechó el rebote para convertir el 1-2. Poco después, Federico Pereira provocó otra pena máxima sobre Miguel Borja, acción que permitió a Henry Martín colocar el 2-2 definitivo; el defensor de Toluca también vio la expulsión por doble amarilla. Pese a la superioridad numérica que pudo haber cambiado el desenlace, ninguno de los dos equipos encontró el gol de la victoria. Con este resultado, América conserva el liderato del Apertura 2026, mientras Toluca dejó escapar una oportunidad importante de sumar de a tres. Lee nuestra crónica en el siguiente enlace.

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