¡Canelo Álvarez vuelve a la cima! Derrota a Christian Mbilli y recupera el título mundial supermediano

Canelo Álvarez ganó el campeonato supermediano del CMB. Foto: AFP

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el cinturón del campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este 31 de octubre en una victoria contra el francés Christian Mbilli.

Aunque el combate estaba previsto originalmente para el 12 de septiembre, fue aplazado y reprogramado para este día de Halloween en la Kingdom Arena de Riad, en Arabia Saudita.

¡DE VUELTA A LA CIMA! 🔥🥊🇲🇽



Saúl Álvarez derrotó a Christian Mbilli por decisión unánime y conquistó el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en Riad 🔥



El tapatío le quitó el invicto al camerunés y recuperó una corona de las 168 libras, después de perder sus… pic.twitter.com/xqXN3fLIPE — Claro Sports (@ClaroSports) October 31, 2026

El boxeador de Jalisco, ingresó al recinto con Tito Double P cantando en su salida, lo que significó uno de los momentos más llamativos de la noche.

Durante el combate, el mexicano fue encontrando espacios para conectar a su rival, especialmente a partir del sexto asalto, cuando comenzó a soltar con mayor frecuencia la mano derecha y combinaciones que hicieron retroceder al peleador franco-camerunés.

¡CANELO ÁLVAREZ SE DEJA VER CON TITO DOUBLE P!🥊🎶



La entrada de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo un invitado especial: Tito Double P lo acompañó en su salida, protagonizando uno de los momentos que más llamaron la atención. pic.twitter.com/ylYgemVqgD — Claro Sports (@ClaroSports) October 31, 2026

Uno de los momentos relevantes ocurrió en el octavo round, cuando Mbilli golpeó a Canelo en la nuca. La acción provocó la intervención del réferi, quien notificó a los jueces el descuento de un punto para el francés.

Para el noveno asalto, el tapatío continuó conectando combinaciones al rostro de su contrincante, mientras Mbilli intentaba responder con golpes que no siempre lograban llegar a su objetivo, pero tenían una gran velocidad.

El doceavo asalto fue el decisivo para mostrar quien es el rey del peso supermediano, donde ambos peladores dieron todo lo que les quedaba de energía.

Por parte de Mbilli, demostró que aún tenía fuerza y velocidad guardada, al conectar varios golpes en el rostro del Canelo Álvarez.

Sin embargo, el tapatío no se quedó atrás y pudo meter golpes a la zona hepática, dejando en claro que no se quedaría solo recibiendo golpes.

Su pertinencia para colocar golpes y su experiencia, ayudaron a que el mexicano pudiera lograr la victoria ante un contrincante que se encontraba invicto hasta el momento.

Una tarde de peleas de mexicanos en Arabia Saudita

El cambio de fecha en la pelea del Canelo Álvarez le añadió ingredientes especiales a la velada con la que cierra octubre, pues varios peleadores se sumaron al evento para formar parte de un cartel nutrido que comenzó a las 11:00 horas y pudo seguirse en México a través de Amazon Prime.

Jaime Munguía se enfrentó al invicto ruso Nikita Zon en una pelea por el campeonato mundial supermediano de la AMB, que estaba en manos del mexicano. Munguía consiguió retener su título tras imponerse por decisión unánime.

Por otra parte, Rafael “Divino” Espinoza se midió en el cuadrilátero con el nicaragüense Ricardo Blandon, quien conservó su invicto al defender su cinturón de peso pluma de la OMB, en un combate que terminó debido a un corte en el rostro del peleador nicaragüense.

El mexicano Raymundo Rojas enfrentó al japonés Reito Tsutsumi en la división de peso superpluma, pero perdió en el segundo asalto tras recibir fuertes golpes de su rival.

Otro mexicano que subió al cuadrilátero fue David Picasso, quien cayó ante el filipino Carl Martin, que se coronó como nuevo campeón Plata de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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