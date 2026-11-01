Asesinato de Carlos Manzo fue una venganza del CJNG, sostiene Fiscalía; hay 34 detenidos

CJNG habría ordenado asesinato de Carlos Manzo Foto: Pexels

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 34 personas detenidas por su probable relación con el homicidio.

La dependencia sostiene que el crimen habría sido una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las acciones de seguridad que encabezó el entonces presidente municipal contra grupos delictivos.

El avance de la investigación esta a un 92%

El encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, informó que la investigación registra un avance de 92% y que, hasta el momento, no existen indicios de que el asesinato tenga un móvil político.

De acuerdo con el funcionario, las líneas de investigación apuntan a que el homicidio estaría relacionado con los operativos y detenciones impulsados por Manzo en Uruapan y la región, particularmente contra un personaje identificado como “El Rhino”.

“De manera objetiva, lo que nos indican las líneas de investigación que se han agotado es que, efectivamente, el móvil es a razón de las acciones frontales que llevaba a cabo el edil en el municipio y en la región de Uruapan en contra de los grupos delictivos”, declaró.

Fiscalía tiene pendientes dos diligencias en el caso Manzo

Vega Rodríguez informó que todavía hay dos diligencias relevantes por realizar. La primera es la detención del exmilitar José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñó como jefe de escoltas de Manzo.

La segunda consiste en obtener los equipos telefónicos del exalcalde, que, de acuerdo con la Fiscalía, están en poder de la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García. La dependencia ha solicitado su entrega en tres ocasiones.

El tema generó controversia luego de que, en junio, el entonces fiscal Carlos Torres Piña, actualmente con licencia, calificara como irrelevante la entrega de esos dispositivos para la investigación.

Por su parte, Quiroz García rechazó los señalamientos en su contra y afirmó que se trataba de una campaña política. “Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha”, expresó.

¿Qué avances reporta la Fiscalía de Michoacán?

La FGE detalló que, hasta el momento, ha realizado 3 mil 500 actos de investigación, analizado mil 200 horas de video y participado en 120 audiencias.

También reportó 3 mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información. En cuanto a las personas detenidas, suman 34; al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso, de acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia.

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias pendientes para esclarecer la participación de todas las personas relacionadas con el asesinato del exalcalde de Uruapan.

El R1, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Entre las personas detenidas se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado por las autoridades como líder regional del CJNG y presunto autor intelectual del homicidio.

La Fiscalía también reportó la detención de siete escoltas de Manzo, quienes fueron vinculados a proceso, así como de dos funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan: Samuel “N”, entonces director de Protocolo, señalado por omisión, y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar.

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