Video: intentan asaltar a adulta mayor en Tepotzotlán; caen dos mujeres

Mujeres fueron detenidas en Edomex por intento de asalto. Foto: X/@FiscalíaEdomex

Dos mujeres fueron detenidas en Tepotzotlán, Estado de México, por su probable participación en un intento de robo contra una adulta mayor que caminaba por la colonia Loma Bonita. El ataque quedó registrado en una cámara de videovigilancia y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Laura “N” y Argelia “N”, quienes presuntamente intentaron despojar de sus pertenencias a la víctima mientras viajaban en una motocicleta.

#Detenidas

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Laura "N" y Argelia "N", quienes se encuentran relacionadas con el presunto delito de robo a una adulta mayor registrado en calles de la colonia Loma Bonita, en el municipio de #Tepotzotlán. pic.twitter.com/NSmPCKVpX8 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 30, 2026

Los hechos ocurrieron el jueves 29 de octubre de 2026, cuando la mujer caminaba con sus bolsas del mandado por la calle Aves del Paraíso.

En la grabación se observa cómo una de las sospechosas desciende de la motocicleta y comienza a forcejear con la adulta mayor, quien intenta evitar que le arrebaten sus pertenencias.

Video muestra cómo intentaron asaltar a adulta mayor en Tepotzotlán

La cámara de seguridad captó el momento en que dos mujeres vestidas de negro y con cubrebocas se aproximaron a la víctima a bordo de una motocicleta.

La adulta mayor llevaba dos bolsas de mandado y otra bolsa cruzada sobre el pecho cuando fue interceptada.

Una de las ocupantes descendió del vehículo y comenzó a jalonearla, presuntamente para quitarle sus pertenencias.

Un indignante intento de asalto contra una mujer de la tercera edad terminó en el arresto de dos sospechosas en Tepotzotlán, Estado de México. El incidente, ocurrido el pasado jueves 29 de octubre en la colonia Loma Bonita, fue captado por una cámara de videovigilancia. En las… pic.twitter.com/7Vsk5EDbOZ — Uno TV (@UnoNoticias) October 31, 2026

Durante el forcejeo, la motocicleta perdió estabilidad y cayó al suelo, lo que interrumpió el ataque.

Las dos mujeres intentaron levantar la unidad, mientras la víctima aprovechó para alejarse del lugar y pedir ayuda.

Finalmente, las sospechosas consiguieron incorporarse y retirarse a bordo de la motocicleta.

El incidente quedó registrado en una grabación de aproximadamente cinco minutos y 51 segundos, que posteriormente se difundió en redes sociales.

Adulta mayor logró escapar; policías la localizaron tras el ataque

Después de que las imágenes comenzaron a circular, elementos de la Policía Municipal de Tepotzotlán acudieron a la calle Aves del Paraíso para localizar a la víctima.

Con información proporcionada por habitantes de la colonia Loma Bonita, los agentes lograron ubicar a la adulta mayor, quien se encontraba acompañada de su esposo.

La mujer relató que dos personas la habían interceptado para exigirle sus pertenencias, aunque no consiguieron concretar el robo.

También explicó que las sospechosas perdieron el control de la motocicleta durante el enfrentamiento, situación que le permitió escapar.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, los policías ofrecieron acompañarla ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Asimismo, le brindaron orientación y asistencia para regresar a su domicilio. Sin embargo, la afectada decidió no trasladarse en ese momento.

Detienen a Laura y Argelia por presunto intento de robo en Tepotzotlán

Tras la difusión del video, la Fiscalía del Estado de México inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas involucradas.

Agentes de la Policía de Investigación acudieron al domicilio de la adulta mayor para recabar su declaración y obtener información sobre el ataque.

Posteriormente, mediante un operativo coordinado entre personal de la Fiscalía mexiquense y elementos de la policía municipal, las autoridades detuvieron a Laura “N” y Argelia “N”.

Ambas fueron identificadas como probables participantes en los hechos registrados en la colonia Loma Bonita.

Las autoridades investigan su posible responsabilidad en el delito de robo en agravio de una persona adulta mayor.

¿Qué pasará con las dos mujeres detenidas en Tepotzotlán?

La Fiscalía mexiquense continuará con las diligencias para determinar la participación de las dos detenidas en el intento de robo.

Entre los elementos relacionados con la investigación se encuentran las imágenes captadas por la cámara de videovigilancia y la declaración de la víctima.

Las autoridades deberán establecer la situación jurídica de Laura “N” y Argelia “N” conforme avance el procedimiento correspondiente.

Hasta la información disponible, no se ha dado a conocer una resolución judicial sobre la responsabilidad de ambas mujeres.

Las detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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