Cobraba hasta 5 mil pesos de “derecho de piso”: vinculan otra vez a “El Dámaso”

Feliciano “N” Foto: FGJCDMX

Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac, recibió una segunda vinculación a proceso, ahora por extorsión agravada contra un comerciante de la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el imputado habría exigido pagos de hasta 5 mil pesos por “derecho de piso”, además de participar en amenazas y agresiones que llevaron a la víctima a dejar de trabajar.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que un juez de control determinó vincularlo a proceso durante una audiencia celebrada el 29 de octubre de 2026.

El imputado ya se encontraba en prisión preventiva por otro proceso penal relacionado con narcomenudeo y cohecho.

La #FiscalíaCDMX obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, identificado como uno de los presuntos líderes del “Cártel de Tláhuac”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un comerciante, en la alcaldía… pic.twitter.com/L739XY8Oip — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 31, 2026

¿Cómo habría extorsionado “El Dámaso” a un comerciante de Tláhuac?

Según las investigaciones, los hechos comenzaron en julio de 2023, cuando Feliciano “N” acudió con otros hombres a un puesto de compraventa de llantas.

El establecimiento se encontraba en la colonia Zapotitla, alcaldía Tláhuac, donde presuntamente exigieron dinero al propietario a cambio de protección contra robos y otros delitos.

Las cantidades solicitadas iban de 500 a 5 mil pesos, bajo el concepto de “derecho de piso”.

De acuerdo con la Fiscalía, las exigencias continuaron durante los años siguientes. Cuando el comerciante no conseguía reunir el dinero, era víctima de agresiones físicas y amenazas.

Uno de los episodios investigados ocurrió el 7 de agosto de 2026, cuando el imputado presuntamente regresó al negocio acompañado de otros sujetos.

Durante esa visita, uno de los acompañantes habría amenazado al comerciante con un arma de fuego y lo habría golpeado en el rostro.

Ante el temor de nuevas agresiones, la víctima decidió dejar de instalar su puesto de llantas.

Sin embargo, las amenazas no terminaron. Según la investigación, durante septiembre y octubre los presuntos extorsionadores acudieron al domicilio del comerciante para exigir más dinero y quitarle diversas pertenencias.

¿Cuándo detuvieron a “El Dámaso”, presunto líder del Cártel de Tláhuac?

La detención de Feliciano “N” ocurrió el 13 de octubre de 2026, en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron la captura después de varios meses de labores de inteligencia que lo relacionaban con distintas actividades delictivas.

La Fiscalía informó sobre su detención el 14 de octubre.

Posteriormente, el 20 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por los delitos de narcomenudeo y cohecho, por lo que permaneció en prisión preventiva.

Tras conocer su detención, el comerciante de Tláhuac lo identificó como una de las personas que presuntamente participaron en las extorsiones.

Con el testimonio de la víctima y otras diligencias, el Ministerio Público reunió datos de prueba para solicitar una nueva orden de aprehensión.

La orden por extorsión agravada se ejecutó el 25 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde el imputado ya se encontraba privado de la libertad.

“El Dámaso” suma segunda vinculación a proceso; seguirá en prisión preventiva

Durante la audiencia del 29 de octubre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con las presuntas extorsiones contra el comerciante.

Tras analizarlos, el juez de control determinó vincular a proceso a Feliciano “N” por extorsión agravada.

Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta resolución, “El Dámaso” enfrenta dos procesos penales: uno por narcomenudeo y cohecho, y otro por extorsión agravada.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. El imputado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.

Fiscalía CDMX busca identificar a más víctimas de “El Dámaso”

La Fiscalía capitalina informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar si Feliciano “N” participó en otros hechos delictivos.

Las autoridades también buscan identificar a posibles víctimas adicionales relacionadas con las actividades que se le atribuyen.

Por ello, la dependencia llamó a las personas que lo reconozcan y consideren haber sido víctimas de algún delito relacionado con él a comunicarse a la Línea Directa de la Fiscal: 55 5345 5000.

A través de ese número podrán recibir orientación para presentar información o denunciar hechos relacionados con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.

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