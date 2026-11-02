El Cruz Azul derrota a León en el Estadio Azteca y pelea por la cima del Apertura 2026

Cruz Azul volvió a salir triunfante en el cierre del Apertura 2026 | Imago7

El Cruz Azul cumplió con lo esperado, luego de vencer 2-1 al León en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con lo que se mantiene en la parte alta de la tabla general, igualando en puntos con Chivas y América, pero colocándose en el tercer puesto por diferencia de goles. Lo que promete un cierre de torneo lleno de emoción y mucha trensión.

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