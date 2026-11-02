Américo Villarreal llama a jóvenes a defender la soberanía y los principios democráticos

Américo, convocó a los jóvenes a defender la soberanía nacional. Foto: Uno TV

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, convocó a las nuevas generaciones a defender la soberanía nacional, la independencia, la libertad y los principios democráticos, al recordar el legado de los personajes que contribuyeron a la construcción de México.

Durante una emisión especial del programa Diálogos con Américo, dedicada al Día de Muertos y a la memoria de personajes ilustres de Tamaulipas, el mandatario señaló que las luchas históricas por la defensa del territorio y las instituciones nacionales mantienen su vigencia ante los desafíos del contexto internacional.

“Sigamos luchando por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestra libertad y mantener nuestros principios democráticos, porque ya vemos cómo está el mundo”, expresó.

Villarreal Anaya destacó que México cuenta con una historia de mujeres y hombres que dedicaron su vida, e incluso la sacrificaron, para defender la República, preservar la integridad territorial y construir las instituciones nacionales.

Gobernador de Tamaulipas llama a jóvenes a defender la soberanía y la democracia

Al recordar al general Pedro José Méndez, militar tamaulipeco que murió a los 29 años durante los combates contra las fuerzas francesas, el gobernador destacó su legado como ejemplo de compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

El mandatario señaló que las juventudes actuales cuentan con herramientas científicas, tecnológicas y educativas que deben aprovechar para contribuir al desarrollo del país, sin olvidar sus raíces. También vinculó la defensa de los principios democráticos con la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

“Que no se quede nadie atrás, que no se quede nadie afuera”, expresó al referirse a la importancia de mantener la justicia social. Asimismo, retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a mantenerse jóvenes de corazón y manifestó su confianza en que las nuevas generaciones seguirán defendiendo los principios fundamentales de México.

Américo Villarreal recuerda a personajes ilustres de Tamaulipas

Durante el programa, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador también habló sobre el significado del Día de Muertos, una tradición que, dijo, permite recordar a los fieles difuntos y mantener presente el legado que dejaron.

En ese contexto, repasó las aportaciones de distintos personajes tamaulipecos a la historia del estado y del país.

Entre ellos mencionó a Alberto Carrera Torres, maestro rural originario de Bustamante, quien escribió una de las primeras leyes agrarias de México.

También recordó al ingeniero Marte R. Gómez, a quien describió como un tamaulipeco visionario que formó parte de dos administraciones federales, en las secretarías de Educación y Hacienda. Además, destacó su contribución a obras emblemáticas como el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

Américo, convocó a los jóvenes a defender la soberanía nacional. Foto: Uno TV

Sobre las mujeres que dejaron huella en la historia nacional, reconoció a Amalia González Caballero y a la maestra Estefanía Castañeda, quienes destacaron en épocas con pocas oportunidades para las mujeres y contribuyeron, mediante su preparación y capacidad intelectual, al desarrollo de la sociedad.

Villarreal Anaya también explicó que Ciudad Victoria lleva ese nombre en honor a Guadalupe Victoria, primer presidente de México, cuyo nombre original era Miguel Fernández Félix. Recordó que adoptó el nombre de Guadalupe Victoria durante la lucha insurgente, por su devoción a la Virgen de Guadalupe y su compromiso con la independencia.

En otro momento, compartió recuerdos de su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, y de su tío Emilio Villarreal Guerra, quienes, señaló, hicieron esfuerzos para obtener una carrera profesional y recibieron una formación familiar basada en el humanismo y el servicio público.

“Siempre ponderaré y mantendré en el cariño y en la memoria a mi padre y a mi madre con esa visión de ser unos humanistas, que hoy lo retomamos y lo vivimos y lo exaltamos como una política pública a la cual nos debemos de adherir por un principio de justicia social, de bienestar y oportunidades para todos”.

“Aquí estamos chambeando y cumpliendo como nos enseñaron”, agregó.

Gobierno de Tamaulipas plantea transformar el campo para mejorar su rentabilidad

En la misma emisión, el gobernador abordó los desafíos del sector agropecuario y reconoció que el aumento de los costos de producción, la competencia internacional y los cambios económicos han reducido la rentabilidad de algunas actividades tradicionales.

Al responder la pregunta de un productor de sorgo de San Fernando, explicó que uno de los principales retos consiste en mantener el interés de las nuevas generaciones por trabajar la tierra.

Recordó que Tamaulipas llegó a ser considerado el granero de México por su producción de sorgo, maíz y caña de azúcar, además de su actividad pecuaria. Sin embargo, advirtió que las condiciones económicas han cambiado.

Américo, convocó a los jóvenes a defender la soberanía nacional. Foto: Uno TV

“Si nos quedamos haciendo lo mismo, nos va a seguir pasando lo mismo”, afirmó.

Ante este panorama, explicó que su administración busca diversificar la producción agrícola e incorporar a los productores primarios a procesos de transformación que les permitan obtener mayores ingresos.

Entre las alternativas mencionó:

Elaboración de alimentos balanceados a partir del sorgo.

a partir del sorgo. Producción de etanol para biocombustibles.

para biocombustibles. Fabricación de harina de sorgo blanco .

. Comercialización de mezcal .

. Procesamiento industrial del carbón vegetal.

El objetivo, explicó, es que los productores no dependan únicamente de la venta de materias primas, sino que puedan participar en las cadenas de transformación y comercialización para generar valor agregado y mejorar la rentabilidad de sus actividades.