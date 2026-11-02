Playa Limbo se reinventa sin seguir tendencias; prepara disco tributo y llevará su música nuevamente a El Cantoral

Playa Limbo prepara álbum de tributos: Foto UnoTV

Playa Limbo prepara su regreso a El Cantoral, pues en 2025 llevaron sus grandes éxitos en formato acústico y ahora nuevamente buscan vivir esa intimidad con su público.

“La verdad es que siempre regresar aquí al Cantoral es una emoción porque es un lugar hermoso y sobre todo uno de los que tiene mejor acústica de Latinoamérica” mencionan.

Pero más allá de su próximo show en la ciudad, la agrupación compuesta por Jass Reyes, Ángel Baillo, Jorge Corrales y Servando Yáñez se sigue reinventando e incluso, en entrevista con Unotv.com, nos hablan de su próximo álbum, que será un tributo a los artistas latinoamericanos.

Playa Limbo busca la vigencia sin perseguir las tendencias

Después de regalarnos una interpretación del tema “El tiempo de ti”, los integrantes, sonriendo y con una emoción notoria de presentar esta canción y sus planes a futuro, nos hablan de la importancia de mantenerse vigentes en los sonidos.

“Es esa hambre de seguir buscando sonidos nuevos que, aunque tenemos un estilo muy definido, siempre permite como experimentar y eso es lo que hemos tratado de hacer trabajando con diferentes productores y también colaboraciones con generaciones más abajo”, aseguraron.

Algo que tienen muy presente es que, a pesar de querer llegar a las nuevas generaciones, quieren que esto sea de forma natural y no forzarlo.

“Nosotros siempre hemos tenido como la ideología de, siempre hemos dicho, preferimos tener una carrera lenta, pero sólida que un one hit wonder, ¿no? Entonces, yo creo que eso te lo da la tendencia. Puedes tener un impacto muy grande, un alto impacto, pero preferimos ir piano pianito. Y la verdad es que creo que nuestra esencia es siempre esa música de los 80s”. puntualizan.

Canciones icónicas de Playa Limbo con la voz de Jass

Una de las sorpresas que los fanáticos de la agrupación se llevaron recientemente es que ya está disponible la versión del tema “El tiempo de ti” con la voz de Jass en las plataformas digitales, algo que tiene muy complacida a la cantante.

“Para mí es un agasajo poder cantar esta canción, canción que aunque pertenece al mundo del pop de habla hispana y el pop mexicano, pues tiene una armonía brutal, tiene unas melodías increíbles al igual que la letra y poder yo ahora reinterpretarla también, pues es ponerle mi sello” asegura.

Por su parte, los demás integrantes de la banda se dicen felices de cómo sus canciones aún se mantienen vigentes en la audiencia:

“Yo me congratulo mucho escuchar, no lo hago muy a menudo, pero cuando escucho lo que hemos hecho, siempre me gusta, ¿sabes? Y creo que eso es un significativo de que han envejecido muy bien las canciones, porque incluso a nivel sónico, que ya ves cómo todo va cambiando muy rápido, me gusta, ¿sabes?” señalaron.

Un disco de homenajes

Playa Limbo reveló una gran sorpresa, pues después de dos décadas como banda y 10 años juntos con Jass, ahora buscan ser ellos los que homenajeen a las grandes voces hispanohablantes.

“Queremos hacer homenaje a las grandes voces y grandes canciones, que eso es una realidad, es algo que queremos hacer, que debemos hacer y que hoy por hoy tenemos las licencias para hacerlo, porque pues ya llevamos cuatro discos conmigo, cuatro discos anteriormente, entonces ocho álbumes que hoy por hoy nos hace querer darnos ese gustito de hacer homenajes” afirman,

Sobre los artistas y las canciones que estarán en este álbum, la banda prefirió no decir nada porque, en forma de broma, aseguran que “luego les bajan las ideas”.

Asimismo, entre risas mencionan que Joan Sebastian es uno de los candidatos para estar en el álbum, pero aún no hay nada seguro.

Por lo pronto, la banda se prepara para llevar su gira “Donde quiero estar” a El Cantoral este 21 de noviembre, donde nuevamente buscará conectar con su público en un formato acústico, mientras continúa trabajando en el disco tributo con el que rendirá homenaje a las canciones que han marcado su trayectoria.

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