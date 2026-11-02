Muere Liam Fitzgerald, influencer y modelo de OnlyFans, tras accidente de moto

Muere Liam Fitzgerald tras accidente Foto: Pexels

El influencer Liam Fitzgerald murió a los 29 años tras un accidente de motocicleta, informó su familia a través de las redes sociales.

Fue a través de un comunicado donde recordaron al también modelo de OnlyFans y los sueños que tenía.

“Liam era una luz brillante. Tenía una manera de iluminar cada habitación en la que entraba, una personalidad imposible de olvidar y un corazón que amaba profundamente. De familia y amigos a compañeros de equipo, extraños y gente alrededor del mundo, inspiró a muchos”, se puede leer.

Liam Fitzgerald enfrentaba problemas con el alcohol

La noticia sobre la muerte de Liam Fitzgerald tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, sobre todo cuando hablaron de los problemas que enfrentaba.

“Liam también tenía sus propias luchas. Luchó con el alcohol dentro y fuera y sabía que le estaba haciendo daño”, se lee en la publicación.

Asimismo, explicaron que decidieron compartir esta parte de su vida con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otras personas que atraviesan una situación similar.

“Si estás peleando esa batalla, por favor mantente fuerte, contacta con tus seres queridos y pide ayuda. No tienes que luchar solo. Sigue adelante”, puntualizó.

Novia de Liam Fitzgerald le dedica emotivo mensaje

Por su parte, Jamie Lyn Rinaldi, novia del influencer, compartió un mensaje de despedida en el que recordó los planes que ambos tenían para el futuro.

“Fuiste el amor de mi vida, Liam. Te perdono por todo, y espero que supieras lo profundamente que eras amado”, escribió.

Finalmente, la familia pidió a sus seguidores valorar el tiempo con sus seres queridos y recordó que Liam acababa de cumplir 29 años cuando perdió la vida en el accidente.

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