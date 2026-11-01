Drama en el campo: jugador de americano termina en hospital tras brutal choque

Jugador de futbol americano sufre terrible choque. Foto: Pexels.

El jugador de futbol americano Elyjah Thurmon, liniero ofensivo titular de los Clemson Tigers, equipo de la Universidad de Clemson, tuvo que ser retirado en camilla y trasladado a un hospital luego de un fuerte choque durante un partido frente a Florida State este pasado sábado 31 de octubre de 2026.

Jugador de futbol americano sufre terrible choque

En redes sociales se comparte un video del momento justo en que el jugador de futbol americano universitario Elyjah Thurmon, de los Clemson Tigers, sufrió un impactante choque casco contra casco durante un partido frente a Florida State.

Este incidente ocurrió en el segundo cuarto del encuentro, cuando Thurmon participaba en una jugada e intentaba empujar a un grupo de jugadores. En ese momento, un jugador de Florida State se lanzó a toda velocidad y lo golpeó directamente en el casco.

Scary situation involving Clemson’s Elyjah Thurmon, who took a head-on collision and remained down on the field for an extended period. Thurmon eventually gave a thumbs-up while being transported off the field on a spinal board. The primary concerns in these situations include potential cervical spine injury, spinal cord involvement, and associated neurological deficits. The spinal board and immobilization are precautionary measures to minimize movement of the head and neck until a more thorough evaluation can be completed. Hoping for positive news and wishing him a full recovery. — Maddox McCloud, PT, DPT (@MaddoxMcCloudPT) November 1, 2026

Después de esto, Thurmon permaneció tendido sobre el césped durante unos 10 minutos, mientras el personal médico ingresaba al campo para brindarle atención. Posteriormente, fue inmovilizado y colocado en una camilla para retirarlo del estadio Doak Campbell.

Fue trasladado a un hospital

Tras abandonar el terreno de juego, el jugador de los Clemson Tigers fue trasladado en ambulancia al centro médico de la Universidad Estatal de Florida (FSU Health), donde recibió una evaluación médica.

Uno de los momentos que generó alivio entre compañeros y aficionados fue cuando Thurmon levantó el pulgar mientras era retirado del campo, una señal que mostró que estaba consciente.

Mientras recibía atención médica, ambos equipos permanecieron en el terreno de juego. Algunos jugadores se arrodillaron y otros realizaron oraciones, mientras compañeros, entrenadores y personal de su equipo lo rodeaban para mostrarle su apoyo.

Ya fue dado de alta

Tras el encuentro, el entrenador en jefe de los Clemson Tigers, Dabo Swinney, informó que Elyjah Thurmon permanecería hospitalizado durante la noche y bajo observación médica.

Además, explicó que las primeras impresiones apuntaban a una posible conmoción cerebral, aunque también dijo que existía preocupación por la zona de su cuello.

Swinney agregó que Thurmon conservaba fuerza y movilidad, por lo que esperaba que pudiera recibir el alta médica.

De acuerdo con reportes actualizados de los Clemson Tigers, Thurmon fue dado de alta del hospital y que hora está de regreso a su casa.

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