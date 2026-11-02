España identifica a 12 extranjeros muertos en accidente ferroviario, incluido un mexicano

Un mexicano entre los extranjeros muertos tras choque de trenes. Foto: AFP

El accidente ferroviario de la semana pasada en España dejó por lo menos 12 extranjeros muertos entre las 69 víctimas, incluidos cuatro estadounidenses, un argentino y un mexicano, informaron este domingo 1 de noviembre de 2026 las autoridades locales.

Un mexicano entre los 12 extranjeros muertos tras accidente ferroviario en España

De acuerdo con las autoridades de España, hay 12 extranjeros muertos, entre ellos un mexicano, tras el accidente ferroviario que ocurrió la semana pasada.

Además, informaron, hay cuatro estadounidenses y un argentino entre las 69 víctimas que fallecieron. Cabe señalar que un organismo judicial creado para hacer la identificación ya había anunciado la muerte de un francés y un portugués, además de 54 españoles.

¿De dónde son originarias las otras víctimas?

Las autoridades españolas igual indicaron que hay víctimas mortales de nacionalidad francesa, canadiense, japonesa, portuguesa y checa, además de los dos latinoamericanos y los estadounidenses.

Por otra parte, señalaron que, salvo tres, todas las víctimas del choque de trenes de alta velocidad ya fueron identificadas.

Aún hay tres personas desaparecidas

También dieron a conocer que tres avisos de personas desaparecidas permanecen vigentes. Se trata de dos australianos y un japonés.

El accidente ferroviario del miércoles pasado fue el segundo de este año en España, después del que dejó 46 muertos en enero en Andalucía, y es uno de los peores de este siglo en Europa.

Todo ocurrió cuando un tren de la empresa nacional Renfe chocó por detrás, en la misma vía, con un tren del operador privado Iryo que se encontraba detenido.

El choque de trenes se dio a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

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