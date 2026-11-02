Ultra México 2026: ¿qué artistas estarán y cómo llegar?

Ultra México 2026 Foto: Pexels

El festival Ultra México 2026 está cada vez más cerca y este 7 y 8 de noviembre reunirá a algunos de los exponentes más importantes de la música electrónica en la explanada del Estadio Banorte.

Es por este motivo que aquí, en Unotv.com te daremos algunos detalles sobre los artistas que se presentarán y cómo llegar.

¿Qué artistas estarán en Ultra México 2026?

El festival contará con tres escenarios donde diversos exponentes de la música electrónica se presentarán:

Sábado 7 de noviembre

Hardwell

Steve Angello

Boris Brejcha

ARTBAT

Maddix

LE TWINS

Sara Landry

Kobosil

Klangkuenstler

Marlon Hoffstadt

Boys Noize

Mariana BO

Vision V

Olly James

Domingo 8 de noviembre

Armin van Buuren

Alesso

Afrojack

Subtronics

Levity

HALŌ

Annunakis

Eric Prydz

CamelPhat

Miss Monique

Colyn B2B Innellea

Emiliano Demarco

Pato Shoucair

Bashkka

Isabella

¿Cómo llegar al Ultra México 2026 en el Estadio Banorte?

El festival se realizará en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, y una de las opciones para llegar es utilizar el transporte público, principalmente el Metro y el Tren Ligero.

Metro: tomar la Línea 2 hasta Tasqueña.

Tren Ligero: transbordar en Tasqueña con dirección a Xochimilco.

Estación: bajar en Estadio Azteca, ubicada cerca del recinto.

Para quienes prefieran llegar en automóvil, las principales vialidades de acceso son Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico Sur y Viaducto Tlalpan.

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