Ultra México 2026: ¿qué artistas estarán y cómo llegar?
Hardwell, Armin van Buuren, Alesso y Steve Angello encabezan el cartel del festival de música electrónica.
El festival Ultra México 2026 está cada vez más cerca y este 7 y 8 de noviembre reunirá a algunos de los exponentes más importantes de la música electrónica en la explanada del Estadio Banorte.
Es por este motivo que aquí, en Unotv.com te daremos algunos detalles sobre los artistas que se presentarán y cómo llegar.
¿Qué artistas estarán en Ultra México 2026?
El festival contará con tres escenarios donde diversos exponentes de la música electrónica se presentarán:
Sábado 7 de noviembre
- Hardwell
- Steve Angello
- Boris Brejcha
- ARTBAT
- Maddix
- LE TWINS
- Sara Landry
- Kobosil
- Klangkuenstler
- Marlon Hoffstadt
- Boys Noize
- Mariana BO
- Vision V
- Olly James
Domingo 8 de noviembre
- Armin van Buuren
- Alesso
- Afrojack
- Subtronics
- Levity
- HALŌ
- Annunakis
- Eric Prydz
- CamelPhat
- Miss Monique
- Colyn B2B Innellea
- Emiliano Demarco
- Pato Shoucair
- Bashkka
- Isabella
¿Cómo llegar al Ultra México 2026 en el Estadio Banorte?
El festival se realizará en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, y una de las opciones para llegar es utilizar el transporte público, principalmente el Metro y el Tren Ligero.
- Metro: tomar la Línea 2 hasta Tasqueña.
- Tren Ligero: transbordar en Tasqueña con dirección a Xochimilco.
- Estación: bajar en Estadio Azteca, ubicada cerca del recinto.
Para quienes prefieran llegar en automóvil, las principales vialidades de acceso son Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico Sur y Viaducto Tlalpan.
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