Luto en la NFL: falleció Mike Ditka, leyenda de los Chicago Bears

Se va una leyenda. Foto: AFP/UnoTV

Mike Ditka, leyenda de los Chicago Bears, falleció este viernes 09 de octubre a los 86 años; su deceso fue confirmado por la NFL, quien lo recordó por la huella que dejó tanto en el campo como desde el banquillo.

Ditka conquistó títulos como jugador y entrenador, y se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la historia del futbol americano profesional. Su trayectoria incluyó dos campeonatos de la NFL como ala cerrada, con Chicago y Dallas, además de dos títulos de Super Bowl, uno como asistente de los Cowboys y otro como entrenador principal de los Bears en 1985.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, lamentó su muerte y destacó la personalidad que caracterizó al exjugador durante su carrera.

“Mike Ditka personificó el fútbol americano durante muchísimos años. Aportó intensidad, autenticidad y una personalidad inconfundible a todo lo que hizo”. Roger Goodell, comisionario de la NFL

El comisionado también recordó su paso por el Salón de la Fama, su campeonato con los Bears y su labor como comentarista deportivo, etapas en las que inspiró a generaciones de aficionados.

Chicago Bears rinden homenaje a Mike Ditka

Uno de los homenajes más significativos ocurrió en las instalaciones de los Chicago Bears, donde la bandera del equipo ondeó a media asta en memoria de quien fuera una de sus figuras históricas.

Ben Johnson, actual entrenador de la franquicia, reconoció la importancia de Ditka para la organización. “El entrenador Ditka era el referente en este lugar. Es una leyenda”, afirmó.

Durante los años 80, Ditka encabezó a los Bears que conquistaron el Super Bowl XX, en una de las temporadas más recordadas de la franquicia. Aquel equipo también quedó asociado con la defensa conocida como los “Monstruos de Midway”.

Las muestras de reconocimiento también llegaron desde los Green Bay Packers, históricos rivales de Chicago.

“Mike, uno de los competidores más feroces en la historia de la NFL, ayudó a definir la intensidad y la tradición de la rivalidad entre los Packers y los Bears”. Green Bay Packers, equipo de americano

Los New Orleans Saints, franquicia que Ditka dirigió entre 1997 y 1999, también lo recordaron como una presencia inolvidable para el deporte. Aunque su etapa con Nueva Orleans terminó con 15 victorias y 33 derrotas, su trayectoria como entrenador quedó marcada por su paso por Chicago y por el campeonato que consiguió con los Bears.

Por su parte, el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional destacó que la fortaleza y el liderazgo de Ditka contribuyeron a definir una época de la NFL.

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