Julián Quiñones marca de penal con una espectacular Panenka en goleada del Al Qadisiya, su hija se roba momento

Julian Quiñones anota gol de Panenka. Foto: AFP

Julián Quiñones tuvo una destacada actuación en el regreso de la Saudi Pro League, el delantero mexicano marcó un gol de penal a lo Panenka y dio dos asistencias en la goleada de Al Qadisiya por 5-0 sobre Al Kholood, resultado que colocó a su equipo en el liderato provisional del campeonato saudí.

El atacante tricolor participó directamente en tres de las cinco anotaciones de su equipo, que dominó el encuentro como visitante y aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

Quiñones tomó el balón y cobró con un disparo a lo Panenka, en lugar de buscar uno de los costados, picó la pelota por el centro, por encima del portero, para firmar el 5-0 definitivo.

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽

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Dos asistencias y un penal a la PANENKA. ¡Partido de 💯 para el mexicano!#SPLenFOX pic.twitter.com/QYQTPKSmbL — FOX (@somos_FOX) October 9, 2026

Con este resultado, Al Qadisiya llegó a 19 unidades y se mantiene a la espera de lo que hagan sus perseguidores en el resto de la jornada.

El momento emotivo de la hija de Julián Quiñones

Uno de los momentos más emotivos fue el que protagonizó la hija de dos años del delantero, quien vio cómo su papá metía gol.

El video lo compartió la esposa de Quiñones, Ana Gabriela, quien lo subió a redes sociales .

🥹❤️ ¡SU PAPÁ MARCÓ UN GOLAZO, PERO ELLA SE ROBÓ EL CORAZÓN DE TODOS! ⚽



Ana Gabriela, esposa de Julián Quiñones, compartió un emotivo video de su hija viendo cómo su papá marcaba un golazo a lo Panenka.😍



¡LA EMOCIÓN DE VER A PAPÁ BRILLAR EN LA CANCHA NO TIENE PRECIO!👨‍👧 pic.twitter.com/XGSoeSDGgT — Claro Sports (@ClaroSports) October 9, 2026

Al Qadisiya toma ventaja desde el primer tiempo

El conjunto visitante no tardó en abrir el marcador, apenas al minuto 4, Tijjani Reijnders aprovechó una jugada de tiro libre para recibir el balón en movimiento y sacar un disparo raso, pegado al poste derecho, que terminó en el fondo de las redes para el 1-0.

La participación de Julián Quiñones llegó al minuto 13, el mexicano desbordó por la banda derecha y envió un centro que encontró a Christopher Bonsu Baah, quien definió de pierna derecha para ampliar la ventaja a 2-0.

Al Qadisiya mantuvo la presión y encontró el tercer tanto antes del descanso. Al minuto 40, Musab Al Juwayr recibió el balón dentro del área y sacó un remate de zurda a quemarropa para dejar el marcador 3-0 al término de la primera mitad.

Con esa ventaja, el equipo de Quiñones regresó al campo con el control del encuentro, aunque Al Kholood intentó reaccionar durante los primeros minutos del complemento.

Al Kholood falla un penal y Quiñones participa en otro gol

Al minuto 61, el conjunto local tuvo una oportunidad para acercarse en el marcador, una mano de Nacho dentro del área provocó que el árbitro señalara penal, pero Iker Kortajarena falló su disparo desde los once pasos y dejó escapar la posibilidad de recortar distancias.

La respuesta de Al Qadisiya llegó apenas tres minutos después. Al minuto 64, Mateo Retegui recibió un pase de Julián Quiñones en el centro del área y definió para marcar el 4-0. La asistencia del mexicano confirmó su influencia en el ataque durante una noche en la que participó en tres anotaciones.

Julián Quiñones 🇲🇽 es quizá el futbolista mexicano que mejor ha evolucionado. Ya no solo es un goleador, si no también tiene la capacidad de dar pase final y cada vez se relaciona mejor con el balón. Sumó su 2° asistencia de la temporada, ya tiene 4G+2A.🎯 pic.twitter.com/g65vUaD6yh — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 9, 2026

La goleada quedó sentenciada al minuto 87, cuando Mohammed Al Qahtani recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló un nuevo penal, ahora a favor de Al Qadisiya.

El mexicano celebró así una actuación con dos asistencias y un gol, además de cerrar el encuentro con una definición que llamó la atención por su estilo.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en Arabia Saudita?

Con esta anotación, Julián Quiñones llegó a cuatro goles en la presente temporada de la Saudi Pro League y sumó su segunda y tercera asistencia del campeonato.

Además, el delantero mexicano acumula 35 goles durante el año calendario, de acuerdo con el registro señalado para su actividad goleadora, cifra que lo mantiene entre los atacantes con mayor producción ofensiva en el futbol mundial.

Su rendimiento en Arabia Saudita también representa una buena noticia para el futbol mexicano, con un atacante que continúa sumando minutos, goles y asistencias en una liga que reúne a varias figuras internacionales.

Al Qadisiya espera resultados para conservar el liderato

Con la victoria por 5-0, Al Qadisiya se colocó en el primer lugar de la clasificación con 19 puntos, aunque su posición todavía depende de los resultados de los equipos que disputan la parte alta de la tabla.

Al Hilal y Al Ittihad se enfrentarán este sábado en un partido que puede modificar el liderato, una victoria permitirá al ganador superar a Al Qadisiya, mientras que un empate dejaría a Al Hilal y al equipo de Quiñones igualados en puntos, según el escenario planteado para esta jornada.

Al Nassr también tiene posibilidades de alcanzar las 19 unidades de Al Qadisiya si consigue derrotar a Diriyah este viernes.

Después de su triunfo, el equipo saudí cambiará el enfoque hacia la competencia continental.

Al Qadisiya volverá a jugar el lunes 12 de octubre, cuando visite a Pakhtakor en Tashkent, capital de Uzbekistán, durante la segunda jornada de la Champions League asiática.

El conjunto de Quiñones ganó su primer partido de la fase de liga y buscará sumar una nueva victoria para mantener su buen inicio y acercarse a los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

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