Victor Wembanyama apoya protestas estudiantiles en Francia: “Los escucho y los apoyo”

Victor Wembanyama habla de las protestas en Francia. Foto: AFP

El basquetbolista francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs de la NBA, expresó su respaldo a las protestas de estudiantes en Francia, quienes exigen mejores condiciones en las escuelas y denuncian desigualdades en el sistema educativo.

“Me alegra que los estudiantes de secundaria y los jóvenes en general hagan oír su voz. Yo los escucho y los apoyo, y espero que la gente que está arriba también lo haga”, declaró el jugador el jueves 8 de octubre, durante una conferencia de prensa en San Antonio, Texas, después de un partido de pretemporada.

Wembanyama señaló que las demandas de los jóvenes responden a problemas estructurales y recordó que él mismo cursó la secundaria en Nanterre, localidad cercana a París, donde ya se registraban bloqueos estudiantiles.

“Estuve en esa situación no hace tanto tiempo”, explicó el basquetbolista de 22 años, quien consideró que haber podido salir de ese entorno fue cuestión de suerte.

“He tenido la oportunidad de escapar de ese sistema, de esos problemas. Pero es una cuestión de suerte. Por eso quiero mostrar mi apoyo”, agregó.

Victor Wembanyama s'exprime sur les manifestations lycéennes en France : « Je suis content que les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre. Parce que moi, je les entends et je les soutiens, et j'espère que les gens qui sont tout là-haut en feront de même ». pic.twitter.com/PtAfpcnlpu — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) October 9, 2026

¿Por qué protestan los estudiantes en Francia?

Las movilizaciones comenzaron en septiembre en escuelas de zonas desfavorecidas de los suburbios del norte de París y después se extendieron a otras partes de Francia.

Los estudiantes denuncian la falta de profesores, los horarios sobrecargados y el deterioro de las instalaciones escolares. Las inconformidades también se han extendido a reclamos por la desigualdad y la falta de inversión pública en la educación.

El jueves 8 de octubre, alrededor de 71 mil 500 personas participaron en las manifestaciones en todo el país, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior francés citadas por Reuters, de ese total, 24 mil 500 marcharon en París.

Aunque gran parte de las movilizaciones transcurrió de forma pacífica, también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en algunos puntos.

Ante las demandas, el Gobierno francés anunció que desplegará alrededor de 3 mil profesores sustitutos para atender a las escuelas con mayores necesidades.

Sin embargo, las organizaciones estudiantiles y sindicales anunciaron que mantendrán las protestas y convocaron a una nueva jornada de movilizaciones para el martes 13 de octubre.

Wembanyama también se pronunció en redes sociales

El apoyo del jugador de los Spurs se produjo después de que un aficionado le pidiera en una publicación de Instagram que se sumara a las protestas de los estudiantes franceses.

Wembanyama respondió que le gustaría hacerlo y posteriormente aclaró ante la prensa que hablaba en serio.

El basquetbolista, considerado una de las principales figuras jóvenes de la NBA, también ha expresado públicamente sus opiniones sobre otros temas sociales, entre ellos la promoción de apuestas deportivas por parte de atletas profesionales y el impacto ambiental de los viajes frecuentes.

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