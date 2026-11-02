Futbolista sufre paro cardiorrespiratorio tras brutal rodillazo: video

¿Cuál es el estado de salud del futbolista Jesús de Miguel? | Foto: Shutterstock

El futbolista español Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio en el encuentro de este lunes entre Tenerife y Andorra después de que recibiera una dura patada por parte del portero rival Jesús Owono.

El club del futbolista, que milita en la segunda división de España, informó que el jugador se encuentra estable tras ser hospitalizado. Por su parte, el equipo rival expresó su solidaridad ante lo ocurrido, que obligó a suspender el partido en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel en la segunda división de España?

Jesús de Miguel ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en la compensación del juego de este lunes, según la agencia Europa Press.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del tiempo agregado, cuando el delantero recibió un rodillazo de Jesús Owono, portero visitante, quien fue expulsado con la tarjeta roja directa al minuto 97.

Por su parte, Jesús de Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias médicas presentes en el estadio.

¿Cómo se encuentra el jugador del Tenerife?

“El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad“, anunció el club español en un comunicado.

Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”. CD Tenerife

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥



El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad.



Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital… https://t.co/woi30IEFR3 pic.twitter.com/ALAx1yVvuV — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 2, 2026

El deportista ha logrado recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario, según complementó Europa Press.

A consecuencia de la emergencia médica, el partido se suspendió cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido y con el resultado empatado 2-2.

FC Andorra envía su respaldo al futbolista español

El FC Andorra compartió un mensaje en redes sociales, en el que manifestó su apoyo al futbolista de Tenerife tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en plena acción.

“Queremos enviar toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel después del grave incidente sufrido durante el partido de hoy”. FC Andorra

🙏🏼 Des del FC Andorra volem enviar tota la nostra força i els millors desitjos a Jesús de Miguel després del greu incident patit durant el partit d’avui.



Esperem que es recuperi aviat. Una abraçada molt forta al jugador, a la seva família i al CD Tenerife. — FC Andorra (@fcandorra) November 2, 2026

Y agregó: “Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife“.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la sanción contra Jesús Owono tras recibir la tarjeta roja y el Comité de Competición tendrá que determinar cuándo se reanudarán los minutos restantes del encuentro o si se dará por terminado el cotejo.

LaLiga Hypermotion, como se le conoce a la segunda división de España, no emitió un comunicado, al momento, con respecto a lo sucedido en la cancha del Estadio Heliodoro Rodríguez López.

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