Jude Bellingham incendia las redes sociales; aparece en ropa interior y causa furor entre internautas

Jude, de 23 años, mostró su cuerpo tonificado en redes sociales. Foto: AFP

El futbolista Jude Bellingham apareció en imágenes en ropa interior para promocionar a la marca Calvin Klein este lunes en las redes sociales, donde provocó reacciones de los internautas y fans.

El centrocampista del Real Madrid forma parte de la campaña “Icon Cotton Stretch”, la nueva línea de ropa interior de la marca estadounidense.

Las fotos de Jude Bellingham que generan reacciones en redes sociales

El jugador del Real Madrid apareció en un par de videos en ropa interior, sin más ropa encima, en los que posó de distintas maneras.

Cabe mencionar, que la marca compartió hace una semana unas imágenes del jugador evitando colocar su rostro, con las tomas de su cuerpo dejando en incognica de quien se trataba.

Bellingham lució prendas como el Shine Trunk en color blanco, bóxers tipo trunk negros y un calzoncillo corto tipo brief.

La marca Calvin Klein compartió una publicación en colaboración con el jugador hace menos de seis horas. Hasta el momento, la publicación suma más de un millón de “Me gusta” y más de 28 mil comentarios.

La compañía escribió: “@judebellingham, el ícono mismo en nuestros íconos. Pura comodidad. Soporte duradero. Siempre atemporal”, para anunciar su línea de ropa interior.

Posteriormente, Jude compartió una serie de fotografías de la campaña en su cuenta de Instagram. En tan solo cuatro horas, las imágenes ya acumulan más de 2.2 millones de “Me gusta” y más de 77 mil comentarios.

Las reacciones a las imágenes de Jude Bellingham

El jugador de 23 años, de 1.86 metros de estatura y 75 kilogramos de peso, apareció en las fotografías mostrando su musculatura. Las publicaciones recibieron comentarios de seguidores del futbolista, del Real Madrid y de su trayectoria.

Su publicación lleva la leyenda: “Tú preguntaste… @CalvinKlein entregó. El ícono”.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios se pueden leer:

¡Por supuesto!

Un nivel completamente nuevo de encanto natural. ¡Sigue brillando, Jude!

Eres perfecto.

¡Déjenlo vivir, hombre!

¡Mi amorrrrrrrr! Yo no te di permiso de provocar de esa manera… ¡De todas formas, te amoooo!

Oye, ¿se le olvidó algo al tipo? Hermano, creo que olvidó algo.

¡Qué buen día para estar viva!

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