Corona del Miss Universo 2026 | Foto: AFP

La final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, y podrá verse en Estados Unidos a través de Telemundo y la plataforma de streaming Peacock.

La transmisión especial comenzará a las 7:00 p. m. (hora del Este), mientras que la competencia y coronación están programadas para las 8:00 p.m.

La edición de este año tendrá un significado especial para la organización, pues conmemorará el 75 aniversario del certamen internacional. El evento reunirá a representantes de más de 120 países y territorios que buscarán quedarse con la corona y suceder a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición de 2025.

La gala tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, donde se desarrollará una de las noches más esperadas por los seguidores de los concursos de belleza.

¿Cuándo y a qué hora es la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2026. De acuerdo con la programación anunciada por NBCUniversal, la cobertura televisiva en Estados Unidos comenzará a las siguientes horas:

Hora del Este (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora Central (CT): 6:00 p. m.

6:00 p. m. Hora de la Montaña (MT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora del Pacífico (PT): 4:00 p.m.

Es importante tener en cuenta que las 7:00 p.m. corresponde al inicio de la programación especial Celebrando Nuestras Reinas, que servirá como antesala de la competencia. La transmisión de la gala de Miss Universo comenzará a las 8:00 p.m., según el comunicado oficial de Telemundo.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

Los espectadores tendrán dos alternativas para seguir la competencia en directo:

Telemundo: la cadena de televisión transmitirá la gala en vivo y de costa a costa.

la cadena de televisión transmitirá la gala en vivo y de costa a costa. Peacock: la plataforma de streaming de NBCUniversal también ofrecerá la transmisión del certamen.

La señal contará con subtítulos en inglés. De esta manera, quienes prefieran seguir el evento con este recurso también tendrán esa posibilidad.

La cobertura estará encabezada por Jacqueline Bracamontes y Carlos Adyan, quienes conducirán la ceremonia desde Puerto Rico. A ellos se sumarán Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo, quienes participarán en diferentes segmentos de la transmisión.

La programación especial comenzará una hora antes de la competencia con Celebrando Nuestras Reinas, un espacio conducido por Aleyda Ortiz y Clovis Nienow que presentará las historias y los preparativos de las representantes latinas.

¿Qué se sabe de la final de Miss Universo 2026 en Puerto Rico?

La celebración de los 75 años de Miss Universo tendrá como sede el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo, en San Juan.

La edición de este año reunirá a más de 120 delegadas de diferentes partes del mundo, quienes competirán por uno de los títulos más reconocidos de los concursos internacionales de belleza.

Uno de los momentos más esperados será la despedida de Fátima Bosch, representante de México y ganadora de la edición de 2025, quien tendrá la responsabilidad de colocar la corona sobre la cabeza de su sucesora.

La organización también preparó actividades previas para acercar al público a las participantes. Entre ellas destacan el Desfile de Trajes Típicos, celebrado el sábado 21 de noviembre, y la Competencia Preliminar, programada para el domingo 22 de noviembre. Ambos eventos se transmitirán a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

Con esta celebración, Puerto Rico se convertirá en el centro de atención de los seguidores del certamen, que esperan conocer a la mujer que será coronada como la nueva Miss Universo 2026.

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