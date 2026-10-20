Exclusiva Uno TV: cámara oculta revela desabasto y deficiencias en la atención del Centro Médico Siglo XXI, del IMSS

Desabasto en Centro Medico Siglo XXI, del IMSS. Foto: Uno TV

El Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene cómo aliviar el dolor de pacientes con cáncer.

A nivel nacional, denunciaron trabajadores del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, persiste la escasez del parche de Buprenorfina, un analgésico que se usa para aliviar dolores severos.

“En todo el país no hay ‘Bupre’ (Buprenorfina) en parche, no hay bupre (…) Ya tiene todo lo que va del año. Había en las farmacias afuera y en alguna que otra clínica y ahorita ya no hay nada”, detallaron enfermeras a Unotv.com

En un recorrido realizado por pasillos del Centro Médico, las enfermeras de Oncología detallaron que, ante la falta del parche de Buprenorfina, el personal aplicó otra combinación de fármacos, pero también se agotó en un día.

“Todos los pacientes se van con medicamento inyectado. Se acabó el tramadol con paracetamol en un día; se les daba a los pacientes, hay mucha demanda de pacientes”.

En la farmacia del Siglo XXI confirmaron la falta del medicamento paliativo.

¿Ya tendrán Bupre parche?

-“No ha llegado. No nos llega ni uno. Está agotado”.

El personal médico explica que Grünenthal, el laboratorio alemán que produce el parche está bajo una auditoría por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y eso ha retrasado el abasto dentro y fuera del hospital. La opción, el mercado ilegal.

“El otro día dice una señora ‘¡En el mercado negro yo los conseguí!’ y todos así todos así como: ¿En dónde, en dónde? Para conseguir el medicamento”.

En el recorrido hecho por Unotv.com este martes 20 de octubre, no solo constantó la falta de medicamentos.

También las malas condiciones en las que trabajan médicos de Pediatría, donde el personal usa bajos sin plafones en el techo, sin jabón y sin toallas para secarse las manos.

“Nos tenemos que estar lavando las manos con nuestro propio jabón que nosotros comprábamos y tenemos que poner batas de pacientes para secarnos las manos, de lo contrario pues en tu uniforme”, explicó Gloria, una enfermera quien pidió el anonimato ante el temor de represalias por parte de las autoridades del Centro Médico y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

En otras zonas del Centro Médico se pudo tener constancia de la instalación de lonas para contener las goteras de los techos y de espacios donde se improvisan bodegones para albergar soluciones médicas.

“Cuando mandan auditorías, cuando dicen ‘¡Va a venir Nivel Central a supervisar!’, Bueno por arte de magia, todo aparece: jabón, sanitas, colchones, en mal, estado desaparecen, hay mantenimiento por todos lados”.

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