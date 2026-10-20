Protestas en Europa: Francia, Albania, Italia, España y Portugal enfrentan movilizaciones sociales

Europa y sus protestas; 5 países resienten la furia de los manifestantes. Foto: AFP

Francia, Albania, Italia, España y Portugal enfrentan distintas jornadas de protesta por problemas sociales, económicos y políticos.

Mientras en algunos países las movilizaciones han derivado en enfrentamientos con la policía, saqueos y detenciones, en otros predominan las huelgas y las manifestaciones para exigir mejores salarios, vivienda asequible y servicios públicos.

Las protestas tienen causas distintas en cada nación. En Albania, miles de personas exigen la renuncia del primer ministro Edi Rama; en Italia, los disturbios en Milán llevaron al Gobierno de Giorgia Meloni a anunciar nuevas medidas de seguridad.

En Francia también se han registrado episodios de violencia, mientras que en Portugal las movilizaciones se concentran en la crisis de vivienda y en España continúan las protestas del sector educativo.

¿Qué pasa en Albania? Protestas contra Edi Rama dejan 35 heridos

La capital de Albania, Tirana, registró una nueva jornada de enfrentamientos entre manifestantes y policías durante el quinto día consecutivo de protestas contra el primer ministro Edi Rama. Los disturbios dejaron 35 personas heridas, entre ellas 18 policías y 17 manifestantes, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud citadas por la agencia AFP.

Desde el martes, miles de personas han salido a las calles para exigir la renuncia del mandatario y expresar su inconformidad por las condiciones de estudio, los elevados costos de las matrículas universitarias y la falta de oportunidades.

La Corte Suprema de Albania 🇦🇱 fue incendiada en Tirana. Los manifestantes, en su sexta noche de protestas, actuaron en defensa propia contra el gobierno de Edi Rama y la Corte Suprema Albana quienes promueven la venta de grandes extensiones de tierras a millonarios extranjeros. pic.twitter.com/iHe05rD0Ni — Egar el Peronista (@EgarelPeronista) October 20, 2026

Durante las movilizaciones del sábado, algunos manifestantes lanzaron piedras, cocteles molotov, objetos metálicos y artefactos pirotécnicos contra los agentes. También incendiaron automóviles y contenedores de basura, utilizados como barricadas.

Según periodistas de AFP presentes en el lugar, la policía disparó balas de goma contra la multitud por primera vez desde el inicio de las protestas. Los agentes también utilizaron cañones de agua, gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.

El primer ministro ha rechazado dimitir y ha atribuido parte de la situación a una supuesta “guerra híbrida” extranjera.

Incendios en medio de protestas en Albania. Foto: AFP

¿Qué pasa en Italia? Milán registra saqueos y enfrentamientos

En Italia, jóvenes y policías se enfrentaron durante dos días consecutivos en Milán, donde grupos de personas lanzaron objetos contra agentes y saquearon comercios en las inmediaciones de la plaza del Duomo.

Los disturbios comenzaron el sábado, al margen de una manifestación autorizada contra el aumento del costo de vida. De acuerdo con la agencia italiana Ansa, la policía había detenido a unas 200 personas desde el inicio de los incidentes.

❗Milan in chaos



As groups of looters flee ransacked clothing stores



Shops are damaged and looted as cost of living protests turn violent 🇮🇹 pic.twitter.com/UjPrCFqZMr — Tannie تاني 🇵🇸 (@putin_76) October 18, 2026

Durante los enfrentamientos, los agentes utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos concentrados en el centro de la ciudad. También se reportaron daños en contenedores, bicicletas, monopatines de uso compartido y establecimientos comerciales.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su preocupación por los daños y el temor generado entre los habitantes.

“Lo que ha ocurrido aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo”, declaró a Ansa.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

La primera ministra Giorgia Meloni condenó los actos violentos y anunció medidas para reforzar la seguridad. Entre ellas, informó sobre el despliegue de 500 soldados en Milán hasta finales de año y presentó propuestas para endurecer las sanciones relacionadas con los disturbios, incluida la responsabilidad de los padres por determinados daños causados por menores.

“Protestar es un derecho. Destruir nuestras ciudades no lo es”, escribió Meloni en la red social X.

También se registraron incidentes en otras ciudades del norte italiano, como Bolonia y Turín.

🇮🇹 | Cañón de agua policial derriba a un manifestante en Bolonia, Italia. pic.twitter.com/nt5Vmp5MhT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 20, 2026

¿Qué pasa en Francia? Saqueos y enfrentamientos durante las protestas

Francia también enfrenta manifestaciones y disturbios relacionados con el descontento social y las demandas económicas.

Entre los motivos de las movilizaciones señalados en los reportes se encuentran el encarecimiento de la vida, las condiciones de la educación pública y las medidas de ajuste fiscal para sanear las finanzas del Estado.

🎦Footage



1⃣ Looting & vandalism in Paris



2⃣Looters ransack a Hermès store in Bordeaux amid protests in France.



3⃣Sephora store in Lyon’s Place de la République has been completely looted.



4⃣Batman appears in Lyon 🇫🇷, as rioters loot, pillage & set fires across the city.⤵️ https://t.co/2jUw8QTxJN pic.twitter.com/se5r0cJbIs — Nathan…The_Observer (@Respice_Finem_1) October 18, 2026

Las protestas han reunido a estudiantes, sindicatos y distintos colectivos sociales. Aunque algunas manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, otras derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios y saqueos de establecimientos comerciales, particularmente en París.

Las imágenes de barricadas, vehículos incendiados y daños en edificios han circulado en redes sociales, mientras las autoridades enfrentan el reto de contener los episodios violentos y atender las demandas de los manifestantes.

Los acontecimientos en Francia también han sido comparados con los disturbios registrados en Italia, aunque las causas y el desarrollo de las movilizaciones varían entre ambos países.

Elevan tensiones en las calles de Francia. Foto: AFP

¿Qué pasa en Portugal? Protestan por el costo de la vivienda

En Portugal, las movilizaciones se centran en el aumento de los precios de la vivienda, los alquileres y el costo de vida.

En Lisboa, cientos de manifestantes se congregaron en la plaza Rossio después de una marcha que reunió a miles de personas en distintos puntos del país. Algunos instalaron tiendas de campaña para expresar su intención de permanecer en el lugar durante la noche.

🇵🇹 La policía portuguesa desaloja de madrugada las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto. En Lisboa los acampados formaron una cadena humana y hubo decenas de detenidos. El movimiento ya prepara nuevas protestas. #portugal #vivienda pic.twitter.com/j4rcegtJK8 — Crónica 33 (@cronica_33) October 20, 2026

Las protestas también se extendieron a Oporto, donde se instalaron campamentos para exigir políticas que faciliten el acceso a una vivienda.

Los participantes, en su mayoría jóvenes, denunciaron que los precios y las condiciones del mercado inmobiliario dificultan cada vez más independizarse y encontrar un lugar para vivir.

“El derecho a la vivienda” fue una de las principales demandas de las movilizaciones. Algunos asistentes también criticaron las políticas de alquiler y pidieron mayor protección para los arrendatarios.

De acuerdo con datos oficiales citados en los reportes, los precios de la vivienda en Portugal aumentaron 124% entre 2015 y 2024, una subida que ha agravado las dificultades para acceder a una propiedad, especialmente en Lisboa.

El primer ministro, Luis Montenegro, reconoció que la población busca respuestas, aunque advirtió sobre la posibilidad de que se reproduzcan en Portugal escenarios de inestabilidad como los registrados en otros países europeos.

¿Qué pasa en España? Huelga de profesores y crisis de vivienda

En España, las principales movilizaciones descritas se relacionan con las condiciones laborales de los docentes y las dificultades para acceder a una vivienda.

En Madrid continúa una huelga indefinida de profesores de la educación pública, quienes exigen mejores condiciones laborales, aumentos salariales y una reducción de la cantidad de alumnos por aula.

Las protestas han provocado manifestaciones y afectaciones viales, mientras el conflicto educativo mantiene la presión sobre las autoridades regionales.

🇪🇸🔥 #MADRID – The Madrid teachers' demonstration, on the first day of the call for an unlimited strike, links up with the encampment at Plaza del Sol – who have been there since late September 2026 for the right to housing, against tenant evictions, against the surge in prices… — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 14, 2026

La crisis de vivienda también forma parte del descontento social, especialmente entre jóvenes y sectores con dificultades para asumir los precios de los alquileres.

En el ámbito político, el país se encuentra en una etapa de confrontación entre partidos y negociaciones relacionadas con el calendario electoral.

Los profes de Madrid salen hoy a decir que NO SE PEGA.



En @DGobiernoMadrid e @interiorgob deberían escucharles y tomar medidas.



Y en el gobierno de Ayuso deberían dejar de poner excusas y ponerse a trabajar para tener colegios sin goteras, clases climatizadas, profes con tiempo… pic.twitter.com/jmjLfXDNBn — Rafa Pacheco (@rafapachecocom) October 20, 2026

¿Qué tienen en común las protestas en Europa?

Aunque las movilizaciones responden a circunstancias particulares, en los cinco países aparecen preocupaciones relacionadas con el costo de vida, el acceso a servicios públicos y las condiciones económicas de la población.

Albania: rechazo al Gobierno de Edi Rama, denuncias de corrupción y demandas relacionadas con la educación.

rechazo al Gobierno de Edi Rama, denuncias de corrupción y demandas relacionadas con la educación. Italia: protestas por el costo de vida que derivaron en saqueos y enfrentamientos.

protestas por el costo de vida que derivaron en saqueos y enfrentamientos. Francia: movilizaciones vinculadas con el encarecimiento de la vida, la educación y las medidas económicas.

movilizaciones vinculadas con el encarecimiento de la vida, la educación y las medidas económicas. Portugal: exigencias de alquileres más asequibles y mejores condiciones salariales.

exigencias de alquileres más asequibles y mejores condiciones salariales. España: huelga de profesores y reclamos relacionados con las condiciones educativas y el acceso a la vivienda.

Las manifestaciones muestran un escenario de inconformidad social en distintas partes de Europa, aunque no constituyen necesariamente un movimiento coordinado. Mientras algunos gobiernos han respondido con medidas de seguridad, en otros países las protestas mantienen la presión sobre las autoridades para atender las demandas económicas, laborales y educativas.

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