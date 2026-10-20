Marcelo Ebrard reconoció que el T-MEC sí estuvo en riesgo

Marcelo Ebard, secretario de Economía. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estuvo en riesgo, pero aseguró que el acuerdo comercial seguirá vigente por una década más, sujeto a revisiones anuales.

“Realmente sí hubo un riesgo, pues sí, pero se sorteó. Hoy en día ya queda claro que va a estar vigente 10 años, vamos a una revisión anual, la más amplia probablemente va a ser la de este año”. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía

México paga menos aranceles que otros competidores

Tras comparecer en privado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ebrard destacó que México mantiene una posición favorable frente a otros países que exportan al mercado estadounidense, debido a que enfrenta aranceles efectivos más bajos.

De acuerdo con el secretario, México paga una tasa efectiva de alrededor de 3 o 3.2%, mientras que otros competidores enfrentan gravámenes superiores. Como ejemplo, mencionó a China, que paga alrededor de 22%.

“Los que pagan menos y exportan más es México”. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía

Ebrard busca reducir aranceles en tres industrias

Pese a la ventaja que describió, el titular de Economía señaló que una de las prioridades de México en las negociaciones con Estados Unidos es reducir los aranceles que afectan a sectores estratégicos.

En particular, mencionó a las industrias automotriz, del acero y del aluminio, para las cuales el Gobierno mexicano busca disminuir las medidas proteccionistas estadounidenses.

“Lo que México está buscando es la reducción de aranceles derivados de la sección 2/32, específicamente para la industria automotriz, acero y aluminio”. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía

Marcelo Ebrard prevé ajustes al alza en expectativas económicas

Sobre el panorama interno, adelantó que los indicadores del tercer trimestre reflejan un dinamismo que obligará a modificar de manera positiva las proyecciones económicas del país, un escenario que, afirmó, es reconocido a nivel internacional.

El secretario atribuyó este panorama a las medidas impulsadas por el Gobierno mexicano y aseguró que sus resultados también son reconocidos internacionalmente.

“La tendencia de julio, agosto, septiembre es positiva, es de crecimiento de nuestra economía, es decir, hay ya que hacer ajustes al alza en lo que se espera que crezca la economía de México, es decir, las medidas que está tomando el Gobierno están rindiendo frutos”. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.

Finalmente, ante las especulaciones sobre su futuro político, Ebrard Casaubón pidió ser descartado de cualquier quiniela de sucesión, dejando claro que su única encomienda es la política comercial.

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