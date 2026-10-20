Lula busca anular candidatura de Bolsonaro; Meta defiende igualdad entre campañas ante tribunal electoral

Lula pedirá anular candidatura de Bolsonaro. Foto: AFP

La campaña del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitará este martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura de su rival, Flávio Bolsonaro, por una presunta interferencia de Meta en el balotaje previsto para el próximo domingo, informó una fuente del equipo del mandatario a la agencia AFP.

El recurso denuncia una supuesta “manipulación algorítmica” por parte de la empresa tecnológica estadounidense, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, a la que el equipo de Lula acusa de favorecer al senador conservador durante la contienda electoral.

La información fue publicada inicialmente por el diario brasileño Folha de S. Paulo.

Campaña de Lula acusa a Meta de favorecer a Bolsonaro

De acuerdo con la fuente citada por AFP, el equipo de Lula presentará el recurso ante el TSE con el argumento de que Meta habría interferido en la competencia electoral mediante el funcionamiento de sus plataformas digitales.

La empresa ha rechazado las acusaciones de haber tomado partido en favor de Bolsonaro y las ha calificado de falsas. Sin embargo, reconoció fallos que provocaron la desactivación de anuncios de Lula, los cuales atribuyó a “problemas técnicos” que, según su explicación, no afectaron únicamente a Brasil.

Como parte del proceso, representantes de Meta y abogados de ambas campañas se reunirán este martes en el Tribunal Superior Electoral, según una fuente de esa institución citada por AFP.

La solicitud de anulación de la candidatura forma parte de las acciones que el equipo del mandatario pretende impulsar ante las autoridades electorales. La procedencia del recurso y sus posibles consecuencias dependerán de la evaluación del tribunal.

Meta asegura ante tribunal brasileño que trata por igual las campañas de Lula y Bolsonaro

Meta informó al Tribunal Superior Electoral de Brasil que implementó medidas para garantizar un trato equitativo a las campañas presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en sus plataformas.

La declaración ocurrió después de que un juez electoral dio a la compañía 24 horas para demostrar que garantizaba una distribución equitativa de contenidos antes de la segunda vuelta electoral del domingo. La campaña de Lula había denunciado un presunto favoritismo hacia Bolsonaro, acusación que Meta rechaza.

En un documento de nueve páginas consultado por Reuters, la empresa enumeró 17 medidas, entre ellas la revisión humana previa de las cuentas publicitarias de ambas campañas. También señaló que las restricciones automatizadas se revisan en un plazo de dos horas y que este mecanismo permanecerá vigente hasta la jornada electoral.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan al balotaje en empate técnico

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo frente a Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil de 2019 a 2022.

Según los sondeos citados en el reporte de AFP, ambos candidatos se encontraban en empate técnico de cara a la segunda vuelta.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Lula obtuvo 45% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó 47%, de acuerdo con las cifras difundidas en la información original.

La disputa electoral se desarrolla en medio de acusaciones sobre el papel de las plataformas digitales en la difusión de propaganda política. La denuncia de la campaña de Lula deberá ser examinada por las autoridades electorales brasileñas, mientras Meta mantiene su rechazo a los señalamientos de favorecer a alguno de los contendientes.

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