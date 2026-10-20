El Seguro Social limpia su base de datos de beneficiarios: qué quitó

La SSA anunció cambios en la base de datos del Seguro Social. Foto: Envato

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció este 20 de octubre avances en la depuración de su base de números de Seguro Social (SSN). Según la agencia, se trata de la limpieza de registros más amplia en sus 91 años de historia.

El comunicado oficial de la SSA detalla correcciones de información faltante o incorrecta y nuevos controles para reducir errores al introducir datos manualmente.

Rooting out fraud starts with accurate records.



Under @POTUS leadership, SSA has corrected nearly 15% of active SSNs, the most comprehensive SSN record clean-up in agency history:

✅ 17M missing dates of death added

✅ 25M records with missing citizenship info updated

🔄 8.5M… — Social Security (@SocialSecurity) October 20, 2026

¿Qué corrigió la SSA para reforzar la integridad de la base de datos de números de seguridad social?

La agencia informó de tres acciones principales:

Añadió 17 millones de fechas de defunción a registros que carecían de ellas, mediante sistemas internos y datos del Departamento de Estado

Actualizó aproximadamente 25 millones de registros que no tenían información sobre ciudadanía, con datos del servicio de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE) del Departamento de Seguridad Nacional

Está corrigiendo otros 8.5 millones de registros que contienen información incorrecta sobre ciudadanía

La última tarea sigue en proceso, por lo que esos 8.5 millones de registros no deben contarse como correcciones concluidas.

¿Cómo se utilizan los datos para verificar identidades y administrar beneficios del Seguro Social?

Las agencias federales y estatales consultan los registros de la SSA para validar identidades y prevenir pagos indebidos de fondos públicos. La actualización busca que esas verificaciones se realicen con información más precisa.

“Los registros precisos del SSN previenen el fraude en los programas federales y respaldan la correcta administración de los beneficios”, declaró el comisionado Frank J. Bisignano.

La SSA señaló que, desde el inicio de la administración Trump, corrigió casi el 15% de los SSN activos correspondientes a aproximadamente 330 millones de ciudadanos estadounidenses.

También mencionó cerca de 390 millones de registros en total, aunque no desglosó cómo se relacionan esas cifras con cada grupo de correcciones.

Integridad de la base de datos: qué dice la SSA sobre pagos y trámites

El comunicado describe una actualización de los registros de identificación, no una eliminación de beneficiarios.

Asimismo, no anuncia cambios en los montos de los pagos, una suspensión general de beneficios ni un trámite obligatorio para todas las personas inscritas.

Sin embargo, la agencia no precisó cuántos de los registros corregidos estaban vinculados con beneficios activos, cuántos casos de fraude detectó o cuánto dinero recuperó.

Por tanto, los 17 millones de fechas de defunción añadidas no equivalen a 17 millones de personas fallecidas que seguían cobrando beneficios.

Por otra parte, para conocer otros factores que pueden afectar la recepción de los pagos, estos errores pueden retrasar los pagos del Seguro Social. No obstante, esa orientación aborda situaciones distintas del anuncio de depuración y no significa que esta revisión vaya a provocar retrasos generales.

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