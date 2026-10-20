Denuncian falta de medicamentos y personal en Hospital General de Tijuana

Pacientes han tenido que comprar las medicinas. Foto: Alberto Elenes

Pacientes, familiares y personal médico del Hospital General de Tijuana, en Baja California, denunciaron la falta de medicamentos, jeringas, guantes y personal de enfermería, situación que afecta la atención médica y obliga a algunas familias a pagar tratamientos e insumos.

Entre las principales carencias destacan la falta de 250 enfermeras, problemas para conseguir materiales básicos y la escasez intermitente de reactivos para estudios de laboratorio, según testimonios de trabajadores del hospital.

Pacientes denuncian falta de medicamentos en Hospital de Tijuana

Sanjuana Hernández, paciente con diabetes y anemia, contó que ahora debe comprar medicamentos que antes recibía o conseguía mediante donaciones.

“No habían fallado tanto y ahora están fallando, están fallando. Quién sabe por qué será”, expresó.

La falta de insumos también afecta al personal de enfermería, que enfrenta dificultades para administrar los tratamientos.

Gabriela Orduño, enfermera del Hospital General de Tijuana, aseguró que en ocasiones no cuentan con agujas ni jeringas suficientes.

“Pues mire, ahorita no había ni agujas. Ni agujas teníamos, con eso le digo todo. Jeringas a veces no hay”, señaló.

Familias pagan medicamentos de hasta 5 mil pesos

Lidia Fonseca, quien tiene a su hija hospitalizada desde hace 30 días, denunció que las enfermeras deben llegar temprano para conseguir jeringas y otros materiales necesarios durante sus turnos.

También aseguró que los familiares realizan cooperaciones para comprar medicamentos urgentes que no están disponibles.

“Te piden inyección de 3 mil, 5 mil pesos, que es de urgencia, es de vida o muerte y no está ahí”, relató.

Entre los insumos que, según los testimonios, hacen falta se encuentran:

Medicamentos para distintos tratamientos

Jeringas y agujas para administrar medicinas

Gasas y guantes para la atención médica

Reactivos de laboratorio para realizar estudios

Hospital General de Tijuana necesita 250 enfermeras

El doctor Alberto Reyes Escamilla, jefe de la Clínica de Heridas, señaló que el hospital también enfrenta problemas por la falta de personal.

“Nos hacen falta 250 enfermeras”, afirmó al explicar las necesidades de atención del centro hospitalario.

Por su parte, el doctor Rafael Laniado Laborín, titular de la Clínica y Laboratorio de Tuberculosis, advirtió que la falta intermitente de reactivos dificulta el seguimiento de pacientes con tuberculosis resistente.

Explicó que estos tratamientos requieren vigilancia médica para detectar posibles reacciones adversas.

Las denuncias en el Hospital General de Tijuana se suman a las protestas de trabajadores del IMSS, quienes también han señalado carencias de material médico y personal en sus unidades.

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